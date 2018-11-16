Годовщине контрнаступления под Сталинградом посвятят патриотические игры, концерты и памятные акции

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-16T16:35:50+03:00

Они пройдут во всех районах города в выходные

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19 ноября Волгоград будет отмечать 76-ю годовщину начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. И хотя дата не юбилейная, мероприятий к этому дню подготовили много. Пройдут они во всех районах Волгограда. Большинство памятных акций объединят молодежь и ветеранов.

Центральным событием по традиции станет акция на «Лысой горе». Возложить цветы, вспомнить подвиг героев соберутся несколько поколений - ветераны, представители власти, общественники, учащиеся школ, студенты.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, почти во всех учебных заведениях и библиотеках для школьников проведут уроки мужества, конкурсы, видеоконференции, патриотические игры-квесты и спортивные состязания, посвященные этой дате.

Любителей посмотреть на военную технику ждут в воскресенье, 18 ноября, на улице Наумова в Центральном районе. Выставка будет работать с 10.00 до 14.00.

А под Калачом-на-Дону 18 ноября 2018 реконструкторы покажут битву за Сталинград.

ЧТО ЕЩЕ

- В Досуговом центре «21 век» 19 ноября пройдет праздничный концерт «Ах, эта песня фронтовая!». А 16 ноября на концерт приглашают в Центр культуры и досуга «Родина».

- 19 ноября в ДК Гагарина состоятся Уроки Победы с вручением книги «Бессмертный Сталинград». Также пройдут краеведческие чтения «Стальное сердце Сталинграда» с презентацией книги Юрия Лепехина.

- 19 ноября во Дворце культуры Тракторозаводского района - вечер «Сталинград – 200 дней мужества».

- В Советском районе праздничный концерт пройдет в актовом зале администрации 19 ноября.

- В Кировском всех желающих пригласят в музей истории района на встречу поколений.

- В Красноармейском районе памятное мероприятие состоится на площади Свободы.

- В Ворошиловском районе праздничный вечер пройдет в ДК района также 19 ноября.