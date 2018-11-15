2018-11-15T17:50:22+03:00
Общество

Виновник смертельной аварии Ренат Булатов проведет почти три года в колонии-поселения

«Молодогвардейцу» вынесли приговор за ДТП, в котором погибла семья с детьми
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Рената Булатова.Фото с личной странички Рената Булатова.
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Два года и 10 месяцев колонии-поселения - такой вердикт вынесли в Среднеухтубинском суде Ренату Булатову - «молодогвардейцу», по вине которого в аварии погибла семья с двумя детьми. Кроме того, парень в течение трех лет не сможет сесть за руль автомобиля.

Напомним, страшная авария случилась 10 августа по дороге в Среднюю Ахтубу. Четыре человека погибли на месте до приезда "скорой".

22-летний Булатов на пикапе «Додж» решился на рискованный обгон, вылетел на встречную полосу и врезался практически лоб в лоб в «Хонду Аккорд». У 39-летнего водителя легковушки - Виталия Перчиева - не было даже шансов избежать столкновения. От "Хонды" осталась только груда металла. В ней погибли все - Виталий, его жена - Кира и двое маленьких дочерей - пятилетняя Катя и семилетняя Вика. Семья ехала на море, решили оздоровить детвору перед школой (Вика должна была пойти в первый класс). Они только выехали из Волжского...

Внедорожник расплющил легковушку, у семьи не было шансов выжить. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Внедорожник расплющил легковушку, у семьи не было шансов выжить.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сам же виновник аварии отделался лишь ушибами. Через несколько дней стало известно, что за рулем "Доджа" был Ренат Булатов - заместитель волгоградского регионального отделения партии "Молодая Гвардия Единая Россия". Он был довольно известным в молодежных кругах. Участвовал во многих проектах, занимался спортом. В тот день он также спешил по общественным делам. Оправдывался, что торопился и пошел на обгон.

По ходу судебного разбирательства адвокат Булатова несколько раз ходатайствовал отпустить подзащитного из под ареста, но суд был непреклонен. И только сегодня вынесли приговор.

Суд признал Булатова виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Но при вынесении приговора учли и смягчающие обстоятельства, к которым относятся явка с повинной, полное раскаяние, сотрудничество со следствием, положительные характеристики с места учебы и общественных организаций, в которых он состоял, а также добровольное возмещение морального вреда стороне потерпевших.

- Приговор в законную силу не вступил. Вопрос об оспаривании приговора будет рассмотрен по мере его поступления в прокуратуру, уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

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