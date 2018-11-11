Волгоградский стадион остается лидером по посещаемости в ФНЛ

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-11T16:55:11+03:00

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Пока игроки «Ротора» сражаются на поле, волгоградские болельщики тоже всеми силами стараются вывести Волгоград на первые места. Стадион «Волгоград Арена» продолжает оставаться лидером среди новых арен в ФНЛ. И это снова подтвердил субботний матч 10 ноября. Несмотря на то, что на улице значительно похолодало, а также на раннее начало игры (в 14.00 многие школьники еще на занятиях), «Ротор» продолжает собирать аншлаги. Матч 21 тура Олимп - Первенства ФНЛ "Ротор" - "Авангард" (Курск) собрал 14788 зрителей. Это более чем в 3 раза превышает посещаемость стадиона «Калининград» («Балтика» в этом же туре собрала 4156 болельщиков), и в 5 раз больше посетителей, чем на «Фиште» в Сочи (там поболеть за местную команду пришли 2860 человек).

С такой поддержкой «Ротору», видимо, уже совесть не позволяет проигрывать. В субботу команда вырвала сложную победу у курского «Авангарда» - одного из лидеров турнирной таблицы. В этом летне-осеннем периоде волгоградцы проведут еще два домашних матча. 18 ноября «Ротор» принимает «Томь», а 24-го «Шинник». Оба матча на «Волгоград Арене» начнутся в 14.00. Приходите поддержать любимый клуб!