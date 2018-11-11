2018-11-11T15:33:06+03:00
Спорт

В Волгограде «Ротор-2» разгромил «Химик» со счетом 5:2

Клуб расположился в середине турнирной таблицы
Екатерина СИМОХИНА
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Этот летне-осенний период дубль «Ротора» заканчивает громкой победой. 11 ноября «Ротор-2» на поле стадиона «Зенит» уверенно обыграл команду «Химик» из Новомосковска. Итоговый счет матча 17-го тура среди команд клубов ПФЛ 2018/19, группа "Центр" – 5:2 в пользу волгоградцев.

Счет в игре открыл «Ротор-2». Первый мяч в ворота «Химика» отправил Хахалев. Шабичев усилил отрыв, и до перерыва волгоградцы вели со счетом 2:0. После перерыва гости пошли в атаку, и Дудайти точно пробил по воротам, сократив отставание. Но на его гол ответил Лаврищев, а потом и Янушковский. Забив 4 мяча, «Ротор» немножко расслабился, и снова пропустил. Но счет 4:2 горел на табло недолго. Снова забил Лаврищев, поставив победную точку в матче.

Сейчас дубль «Ротора» обосновался в середине турнирной таблицы ПФЛ – на 7 месте из 14. Напомним, победой завершился и вчерашний матч «Ротора». На «Волгоград Арене» он обыграл курский «Авангард» со счетом 1:0.

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