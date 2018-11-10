Футбол и свадьба: волгоградец сделал предложение возлюбленной на матче "Ротор" - "Авангард"

Матч 21-го тура Олимп - Первенства ФНЛ "Ротор" - "Авангард" (Курск), который прошел на стадионе "Волгоград-Арена" 10 ноября, запомнится болельщикам не только голевыми моментами, желтыми карточками и опасными пенальти. На глазах у 14 тысяч 788 человек произошел трогательный момент, совсем не футбольный: волгоградец сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Все было до безумия романтично и просто (и, конечно, обговорено с организаторами матча). В перерыве Алексей Лободин прямо на трибуне признался в любви очаровательной Оксане. Заиграла живая музыка, мужчина вручил кольцо и шикарный букет роз, пара обнялась, прозвучали самые заветные слова для любой девушки.

Оксана согласилась под бурные аплодисменты болельщиков.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все внимание пришедших насладиться футболом в эти минуты было приковано к ней – героине лавстори. Волгоградцы и гости мачта ждали согласия. Ведь никак иначе! И оно прозвучало под громкие аплодисменты присутствующих.

Алексей заказал живую музыку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- На самом деле я это очень давно планировал, примерно за месяц. Основательно подготовился, посоветовался с ребятами, как сделать все красиво. Спасибо большое «Ротору», что они стали частью нашей жизни, - признался после Алексей корреспонденту "КП-Волгоград".

Болельщик сделал предложение девушке на матче Ротор - Авангард.Поздравляем! Любовь и футбол - это прекрасно!

Новоиспеченный жених, который оказался десантником, не стал скрывать: здорово волновался. Он даже сравнил это событие с первым прыжком с парашютом.

- Это было неожиданно! – прокомментировал Оксана. – Осознание этого еще приходит.

А людей собралось почти 15 тысяч человек.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Будущим супругам полетели поздравления с трибун.

А матч завершился победой "Ротора".

Ротор выиграл у Авангарда. Счет 1:0.С победой, Ротор! Хорошая была игра

Пресс-конференция. Ротор - Авангард. Главный тренер ФК "Ротор" Роберт Евдокимов.