2018-11-08T13:25:15+03:00
Общество

В Волгограде бывший глава комитета по культуре будет заведовать отловом собак и саженцами

Дмитрия Куделькина назначили руководителем «Горпитомника»
Екатерина МАЛИНИНА
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Дмитрий Куделькин вместо культуры решил заняться отловом собак. Фото: мэрия ВолгоградаДмитрий Куделькин вместо культуры решил заняться отловом собак. Фото: мэрия Волгограда
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Дмитрия Куделькина уволили с должности руководителя городского комитета по культуре еще в конце сентября. Причем ушел чиновник не по собственному желанию, а по желанию вышестоящих коллег. Видимо, не справился с работой. Но долго без места волгоградец не оставался. На этой неделе он возглавил «Горпитомник». Столь резкую смену деятельности подтвердили и в пресс-службе мэрии.

Сейчас в обязанности Дмитрия Куделькина будет входить организация по отлову бродячих животных, устройство их в добрые руки, выращивание саженцев и прочая совсем не культурная работа. В последнее время муниципальное предприятие переживало не лучшие времена. Весной 2018 года возбудили уголовное дело в отношении директора и сотрудников. Они присваивали себе бюджетные деньги, выделенные на отлов бродячих псов. Также обвиняли их и в жестоком обращении с животными.

Так что экс-чиновнику предстоит навести в подотчетном ему предприятии порядок, чтобы снова не остаться без работы.

Кстати,Дмитрий Куделькин заведовал культурой в городе почти два года. До этого возглавлял молодежный театр, где сейчас бывший бухгалтер подозревается в финансовых махинациях - она начисляла себе большие премии.

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