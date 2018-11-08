В Волгограде бывший глава комитета по культуре будет заведовать отловом собак и саженцами

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-08T13:25:15+03:00

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Дмитрия Куделькина уволили с должности руководителя городского комитета по культуре еще в конце сентября. Причем ушел чиновник не по собственному желанию, а по желанию вышестоящих коллег. Видимо, не справился с работой. Но долго без места волгоградец не оставался. На этой неделе он возглавил «Горпитомник». Столь резкую смену деятельности подтвердили и в пресс-службе мэрии.

Сейчас в обязанности Дмитрия Куделькина будет входить организация по отлову бродячих животных, устройство их в добрые руки, выращивание саженцев и прочая совсем не культурная работа. В последнее время муниципальное предприятие переживало не лучшие времена. Весной 2018 года возбудили уголовное дело в отношении директора и сотрудников. Они присваивали себе бюджетные деньги, выделенные на отлов бродячих псов. Также обвиняли их и в жестоком обращении с животными.

Так что экс-чиновнику предстоит навести в подотчетном ему предприятии порядок, чтобы снова не остаться без работы.

Кстати,Дмитрий Куделькин заведовал культурой в городе почти два года. До этого возглавлял молодежный театр, где сейчас бывший бухгалтер подозревается в финансовых махинациях - она начисляла себе большие премии.