2018-09-21T15:52:03+03:00
Общество

В Волгограде уволили главного по культуре

Дмитрия Куделькина отправили в отставку 21 сентября
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дмитрий Куделькин руководил городской культурой меньше двух лет. Фото: мэрияДмитрий Куделькин руководил городской культурой меньше двух лет. Фото: мэрия
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В администрации города 21 сентября 2018 года произошли кадровые перестановки. Волгоград остался без главного по культуре. Дмитрия Куделькина уволили с должности председателя комитета по культуре администрации города.

- Контракт с руководителем комитета по культуре расторгнут в одностороннем порядке, - прокомментировали «КП-Волгоград» отставку в пресс-службе мэрии. Однако причины такого решения не пояснили.

Дмитрий Куделькин пробыл руководителем городской культуры недолго. В этой должности он работал меньше двух лет- с ноября 2016 года. А до этого был директором волгоградского молодежного театра, где недавно обнаружили финансовые махинации. В зарплатных ведомостях муниципального учреждения культуры обнаружили излишне начисленные 600 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, прежнего преседателя комитета по культуре Елену Фомину также уволили из-за скандала. Покинул свой пост в один день с ней и вице-мэр Волгограда Анатолий Омельченко, который курировал культуру.

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