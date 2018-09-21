Из кассы Молодежного театра Волгограда исчезли 600 тысяч рублей

21 Сент. 14:25 2018-09-21T14:32:44+03:00

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Этим летом у учредителя Волгоградского молодежного театра возникли вопросы по поводу финансовой дисциплины в подведомственном муниципальном учреждении культуры. Внеплановая аудиторская проверка показала: в кассе Молодежки недостача. Причем, не малая - 600 тысяч рублей. За 2017 - 2018 годы эта сумма была начислена сверх положенной зарплаты. Досталась она сотруднику, который, возможно, сам и выписал себе премию.

- Материалы передали в правоохранительные органы для решения о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Главный бухгалтер Молодежки на сегодняшний день уволилась. Связано ли ее решение покинуть пост с результатами проверки, пока не ясно. А бухгалтерию ждет теперь уже следственная проверка. Прокуратура, рассмотрев материалы аудиторов, решила, что оценить произошедшее можно как мошенничество в крупном размере.