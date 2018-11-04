Тело пропавшего под Волгоградом ребенка нашли в выгребной яме туалета

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-04T11:05:41+03:00

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Около двенадцати часов дня 4 ноября пропавшего накануне 4-летнего Матвея из Михайловки нашли. Правда, мертвым. Мальчик оказался в выгребной яме уличного туалета. Как он туда попал и каковы причины смерти – все это устанавливают следователи.

- В ходе повторного осмотра места происшествия - домовладения, где проживал разыскиваемый мальчик, следователем регионального управления СКР совместно со следователем-криминалистом обнаружено тело ребёнка. В настоящее время предпринимаются меры к извлечению тела потерпевшего. На месте работает следственно-оперативная группа, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Напомним, ребенок бесследно пропал 3 ноября. На его поиски были брошены все силы местной полиции, следователи, волонтеры и местные жители.