Пропавшего в Михайловке ребенка ищут сто полицейских и волонтеры

СЕГОДНЯ 21:50 2018-11-03T21:51:54+03:00

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В Михайловском следственном отделе Волгоградской области уже организовали проверку по факту безвестного исчезновения четырехлетнего мальчика. Напомним, Матчей Чернышов пропал сегодня, 3 октября, в городе Михайловка. Мальчик вышел погулять у дома, в последний раз мать видела его примерно в два часа дня. А уже через полчаса он исчез.

Матвейка - мальчишка особенный, он глухонемой. Родители до трех часов дня самостоятельно пытались найти сына, а потом обратились в полицию.

- Сейчас в городе организованы масштабные поисковые мероприятия. К поискам ребенка привлечены сто сотрудников полиции. Следователи опрашивают местных жителей и пытаются установить все обстоятельства исчезновения малыша. В Михайловку из областного аппарата СКР выехали исполняющий обязанности заместителя руководителя регионального управления СКР и опытные следователи-криминалисты. Ход поисковых работ находится на личном контроле руководства ведомства, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Единственная зацепка - показания местной жительницы, которая вроде бы видела Матвея неподалеку от своего дома примерно в пять часов вечера. При этом ее дом расположен в нескольких километрах от места пропажи ребенка.

Следователи обращаются ко всем, кто опознал мальчика и располагает информацией о месте его нахождения или возможном месте пребывания с просьбой сообщить эти сведения по телефонам 8(937)724-73-70 или «02».