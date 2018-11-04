Следователи возбудили дело по статье «Убийство» по факту пропажи мальчика под Волгоградом

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-04T10:04:29+03:00

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Четырехлетний глухонемой Матвей пропал накануне, 3 ноября, в Михайловке. Ребенок вышел погулять и не вернулся домой. Мама сразу же обратилась в полицию. На поиски малыша бросили все силы: отряд ППС, кинологов, сотрудников уголовного розыска. Им помогают волонтёры и местные жители.

- Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения четырехлетнего мальчика, по статье «Убийство малолетнего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Также есть версия, что малыш мог дойти до реки Тишанка. Сегодня водолазы обследуют водоем. А родственники продолжают надеяться, что с Матвеем все хорошо. Отметим, что это единственный ребенок, семья характеризуется положительно.

В региональном ГУ МВД просят всех очевидцев откликнуться и сообщить любую важную информацию о пропавшем ребенке: 30-43-45, 8 (84463) 2-52-47, 02.

Следственные органы в очередной раз обращаются ко всем, кто располагает ценной для следствия информацией, с просьбой сообщить её по телефонам: 8(937) 724-73-70 или «02».