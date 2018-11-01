На строящийся в Волгограде храм Александра Невского водрузят четыре колокола

СЕГОДНЯ 22:03 2018-11-01T22:04:26+03:00

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Все выше и краше с каждым днем становится храм Александра Невского, который возводят в центре Волгограда. А в предстоящее воскресенье, 4 ноября, на колокольню водрузят четыре колокола.

День народного единства совпал с праздником Казанской иконы Божией Матери. Поэтому в этот день во всех храмах Волгограда сначала пройдут торжественные богослужения. Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман возглавит литургию в Казанском кафедральном соборе. А уже после этого отправится на площадь Павших Борцов.

- В два часа дня начнется подъем колоколов. Самый большой - 12-тонный Благовестник - будет поднимать мощный 300-тонный кран. Остальные - краны поменьше, - рассказывают «КП-Волгоград» в волгоградской митрополии. - Их поместят на колокольню, где затем установят под колокола балки.

А к 6 декабря, как сообщил настоятель Александро-Невского прихода, протоиерей Вячеслав Жебелев, уже планируют установить купола на колокольню.

Напомним, по задумке властей, собор должны открыть уже в 2021 году. Первый камень в основание храма заложили 5 апреля 2016-го. Всего на звоннице собора будет 18 колоколов. Их по спецзаказу отливали в Ярославле.