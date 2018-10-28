2018-10-28T10:09:39+03:00
Общество

Волгоградцы активно обсуждают в соцсетях перевод часов

Самый популярный вопрос: а сколько сейчас времени?
Юлия Данильченко
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А вы не забыли перевести время?А вы не забыли перевести время?Фото: Олег УКЛАДОВ
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В два часа ночи 28 октября стрелки всех часов Волгоградской области перевели на час вперед. Теперь жители региона живут по так называемому местному времени, как это было раньше. Но не все быстро адаптировались к изменениям.

Волгоградцы активно обсуждают эту тему в соцсетях. И самый популярный вопрос, которые они задают друг другу: а сколько сейчас времени? Ведь не все смартфоны сработали в автоматическом режиме и перешли на нужный часовой пояс.

Кто-то все еще не смирился с действительностью и глубоко возмущен, но оптимистов больше. Горожан радует разница во времени с Москвой, ведь теперь Новый год можно будет отмечать дважды.

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