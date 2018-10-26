Перевод времени в Волгограде 28 октября 2018: когда и как будут переводить часы

СЕГОДНЯ 00:25 2018-10-26T00:27:55+03:00

28 октября 2018 года переводим часы в Волгоградской области, регион перейдет в часовой пояс UTC + 4 или МСК + 1 [когда будут переводить стрелки, как сверить часы, как не опоздать на поезд и самолет, нужно ли менять время на смартфоне, компьютере]

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Ровно в два часа ночи 28 октября 2018 года Волгоградская область переведет время на час вперед и начнет жить в часовом поясе Москва+1 час или UTC/GMT+4. Теперь к нам ближе станут Самара, а также Астрахань и Саратов, которые уже пережили перевод времени. Волгоградцы приняли решение о переводе часов на первом областном референдуме в марте 2018 года. За так называемый светлый час проголосовали 687 тысяч человек, или 58,82% пришедших на участки. И хотя с наступлением осени голос несогласных слышен все громче, нам всем придется привыкать жить не по Москве.

Когда Волгоградская область переводит время в 2018 году

Перевод часов в Волгограде состоится в ночь с субботы на воскресенье, 28 октября, в 2.00. Двигать стрелки можно перед сном. На то, чтобы откорректировать свое расписание и настроить все часы на новое время, у волгоградцев будет выходной день.

Сверяем часы

Компьютер и телефон могут не сменить часовой пояс автоматически. Хотя некоторые почтовые сервисы уже несколько недель назад поменяли часовой пояс для Волгоградской области. Как узнать точное время? В начале каждого часа можно включить радио, в это время обычно говорят, например, «в Москве девять часов утра». Сигнал точного времени передают и по ТВ. На смартфоне переходим в приложение «часы/время» и выбираем вкладку «Мировое время». Сверяем часы, при необходимости - выставляем часовой пояс UTC + 4.

Как изменится расписание транспорта после перевода времени в Волгограде 2018

В связи с переводом стрелок изменится расписание транспорта. В билетах на междугородные рейсы автобусов, на поезд и на самолет время отправления и прибытия указывается местное. Так что тут волгоградцев теперь поджидает петля времени. Так, самолет из Волгограда будет взлетать в шесть утра и спустя полтора часа приземляться в Москве в 6.30. Именно так и укажут время в билетах и на информационных табло.

- Движение муниципального общественного транспорта Волгограда, в том числе теплоходов, будет осуществляться по местному времени, - рассказали в мэрии. - Информация о местном времени будет также отображаться и на электронных информационных табло, установленных на остановках.

С поездами может возникнуть путаница. Если вы купили билет на поезд до 22 октября, то в нем указывается московское время отправления, и нужно будет прибавлять час самостоятельно. И если вы не учтете этот момент, то просто больше времени проведете на вокзале. А вот уже начиная с 22 октября время отправления поездов в билете указывается по местному волгоградскому времени МСК+1.

- Например, поезд №1 сообщением Волгоград-Москва, отправлявшийся ранее из Волгограда в 15.28, начиная с 28 октября, будет отправляться в 16.28, - поясняют в ПривЖД.

Как будем смотреть телепрограммы после перевода часов в Волгограде

Любителям телевизора после перевода времени в Волгограде 2018 придется засыпать позже. Новости, «Время», фильмы, все телепрограммы будут показывать со сдвигом на час вперед.

Когда наступит рассвет и закат в Волгограде до и после перевода времени

27 октября восход Солнца в Волгограде в 6.40, заход - в 16.50. А уже в воскресенье, 28 октября 2018 года, после перевода часов в Волгограде Солнце взойдет уже в 7.40, а спрячется в 17.50. При этом светать начинает гораздо раньше, а темнеет - моментально.

СОВЕТ ВРАЧА

Олег ГОРБУНОВ, врач-психотерапевт:

Давайте радоваться

- Как нужно готовиться к переводу времени? Так же, как и к любому избавлению - радоваться. Ночь в пять вечера - теперь не для нас. Нелепый часовой пояс - не для нас. Так же нужно готовиться к тому, что нас будут продолжать уверять, что ночь в пять часов вечера – для нас, и что возврат в привычное и удобное для большинства время – это проблема. Любопытный факт: во всемирной базе медицинских исследований – Пабмеде – нет ни одной не российской работы по поводу того, как готовиться к переводу времени. В мире это не медицинская задача. Российские же советы такие: накануне перевода больше быть на улице в светлое время суток. И заранее начать ложиться спать чуть раньше. Да, перевод времени на час вперед пройдет, как и ранее в Саратове, в самый неподходящий сезон. Не весной, как это делали в разумные времена, не летом, а осенью. Но для большинства населения и это подарок. Теперь люди лучше смогут использовать светлое время суток. Так что давайте радоваться. Одной проблемой стало меньше.

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