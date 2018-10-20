2018-10-20T17:34:40+03:00
Спорт

На матч Ротора 20 октября пришли 23 тысячи болельщиков

Игра началась с минуты молчания
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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У Ротора самые преданные болельщики.У Ротора самые преданные болельщики.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В 17-м туре Олимп - Первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» 20 октября принимает на своем поле саранскую «Мордовию». Несмотря на середину осени погода в Волгограде по-прежнему теплая. И фанаты «Ротора» продолжают ставить рекорды посещаемости ФНЛ. Поддержать любимую команду на стадион «Волгоград Арена» в эту субботу пришли 22 784 человека. К тому же этот матч – дань памяти Ольге Парамоновой, чей голос знают несколько поколений волгоградских болельщиков. Бессменный диктор ушла из жизни на 73 году жизни девять дней назад. В память о ней и погибших в Керчи перед началом матча на стадионе объявили минуту молчания.

Кроме того, это первый матч после возвращения в клуб легенды волгоградского футбола Олега Веретенникова. Теперь он будет работать в «Роторе» тренером-селекционером.

Напомним, «Ротор» попал в ТОП самых посещаемых клубов Европы сезона 2018-2019. Волгоградский клуб на 9-м месте. «Мордовия» из Саранска – на 24-м.

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