Ротор сыграл вничью с Мордовией – счет 1:1

СЕГОДНЯ 18:27 2018-10-20T18:42:44+03:00

После матча футболисты и болельщики "Ротора" по традиции сказали друг другу "спасибо". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 октября, «Ротор» принимал футбольный клуб «Мордовия» из Саранска. Посмотреть матч на стадион «Волгоград Арена» пришли почти 23 тысячи болельщиков. Подопечные Роберта Евдокимова продлили беспроигрышную серию, но не смогли порадовать своих фанатов победой. Матч 17-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2018/19 «Ротор» - «Мордовия» завершился вничью со счетом 1:1.

Весь стадион стоя аплодировал Ольге Васильевне.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в Керчи и легендарного диктора волгоградского стадиона Ольги Парамоновой. Команды и судейская бригада вышли на поле с черными повязками на рукавах. В первой половине встречи никому из соперников не удалось показать результат. Уже после перерыва, на 52-й минуте матча полузащитник Владимир Лобкарев забил свой первый гол за «Ротор». Но спустя 15 минут Владимир Обухов сравнял счет точным ударом в ворота Мирослава Лобанцева.

Матч завершился со счетом 1:1.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В результате и «Ротор», и «Мордовия» заработали по одному очку и опустились на одну позицию в турнирной таблице. Волгоградцы на 12-м месте, клуб из Саранска – на 9-м.

«Ротор-2», который играл в этот же день на выезде в Саратове, порадовать болельщиков тоже не смог. Дубль крупно проиграл «Соколу» - 4:0.

Следующую встречу волгоградский «Ротор» проведет на выезде в Тюмени. Матч начнется 24 октября в 17.00. Ближайшая домашняя игра состоится в воскресенье, 28 октября, в 16.00. «Ротор» принимает ФК «Тамбов». Билеты уже в продаже.

У "Ротора" самые лучшие болельщики.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Ротор» - «Мордовия» - 1:1 (0:0)

«Ротор»: Лобанцев, Маляров, Васильев, Карпов (к), Бугаев, Попов, Самсонов, Николаев (Янушковский, 72), Коротаев (Абдулавов, 88) Лобкарёв, Муллин (Мязин, 84).

«Мордовия»: Кобзев, Климов, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Дворецков, Адаев (Соболев, 64), Мухаметшин Р-м (Багаев, 86) Петров, Обухов (Маркин, 78) Мухаметшин Р-н (к).

Голы: Лобкарёв, 52 - Обухов, 68.

Предупреждения: Коротаев, 87 - Адаев, 15; Петров, 42; Мухаметшин Р-м, 87; Маркин, 90+.