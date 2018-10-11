2018-10-11T09:50:04+03:00
Общество

Ушла из жизни Ольга Парамонова - бессменный диктор волгоградского стадиона

Ей было 73 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Навсегда Ольга Васильевна останется в наших сердцах такой же улыбающейся. Фото ФИФА.Навсегда Ольга Васильевна останется в наших сердцах такой же улыбающейся. Фото ФИФА.
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Печальное известие: сегодня ночью, 11 октября, остановилось сердце бессменного диктора Центрального стадиона Волгограда Ольги Парамоновой. Ей было 73 года.

Она была легендой. Ее, возможно, и не узнавали на улицах города, но ее голос знали все, кто хоть раз бывал на матче «Ротора». Сердца зрителей замирали, когда она произносила свою легендарную фразу «Гол в ворота команды забил…!»

Ольга Парамонова работала сначала звукорежиссером, но потом стала бессменным диктором. Архивные фото от ФИФА.

Ольга Парамонова работала сначала звукорежиссером, но потом стала бессменным диктором. Архивные фото от ФИФА.

Она была ярой болельщицей, поддерживала, переживала, сочувствовала, негодовала… Но в конце игры всегда говорила «спасибо». Когда она решила окончить карьеру и объявила об этом в рупор, в ответ весь стадион дружно скандировал «пожалуйста», а у нее по щекам текли слезы.

Не удивительно, что именно она стала почетным болельщиком от Волгограда на ЧМ-2018. Радости не скрывала. Ведь в этом году ей выпала честь присутствовать лично на жеребьевке мундиаля. И на большой сцене ей вручили билеты на первый матч Чемпионата в Волгограде из рук легенд футбола.

Кроме того, этим летом сбылась еще одна мечта Ольги Парамоновой, она безумно хотела попасть в дикторскую на новую «Волгоград Арену», и хоть еще раз в жизни, как в молодости, объявить составы команд.

"Ваш голос мы никогда не забудем", "Вечная память неравнодушному профессионалу и прекрасному человеку", - пишут скорбные комментарии волгоградцы.

ФК «Ротор» и «КП-Волгоград» выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Васильевны.

Скорбим...

ДОСЬЕ

Ольга Парамонова родилась в поселке Шугур (Татарстан). В Волгоград она переехала в 1962 году, а уже с 1969 года стала диктором на «Центральном стадионе». Изначально работала звукооператором и радиомехаником, однако со временем все чаще выполняла обязанности диктора и полюбилась местным поклонникам футбола

Ольга Парамонова говорит спасибо болельщикам.На последней игре Ротора на Центральном стадионе 15 мая 2014

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