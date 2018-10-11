Ушла из жизни Ольга Парамонова - бессменный диктор волгоградского стадиона

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-11T09:50:04+03:00

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Печальное известие: сегодня ночью, 11 октября, остановилось сердце бессменного диктора Центрального стадиона Волгограда Ольги Парамоновой. Ей было 73 года.

Она была легендой. Ее, возможно, и не узнавали на улицах города, но ее голос знали все, кто хоть раз бывал на матче «Ротора». Сердца зрителей замирали, когда она произносила свою легендарную фразу «Гол в ворота команды забил…!»

Ольга Парамонова работала сначала звукорежиссером, но потом стала бессменным диктором. Архивные фото от ФИФА.

Она была ярой болельщицей, поддерживала, переживала, сочувствовала, негодовала… Но в конце игры всегда говорила «спасибо». Когда она решила окончить карьеру и объявила об этом в рупор, в ответ весь стадион дружно скандировал «пожалуйста», а у нее по щекам текли слезы.

Не удивительно, что именно она стала почетным болельщиком от Волгограда на ЧМ-2018. Радости не скрывала. Ведь в этом году ей выпала честь присутствовать лично на жеребьевке мундиаля. И на большой сцене ей вручили билеты на первый матч Чемпионата в Волгограде из рук легенд футбола.

Кроме того, этим летом сбылась еще одна мечта Ольги Парамоновой, она безумно хотела попасть в дикторскую на новую «Волгоград Арену», и хоть еще раз в жизни, как в молодости, объявить составы команд.

"Ваш голос мы никогда не забудем", "Вечная память неравнодушному профессионалу и прекрасному человеку", - пишут скорбные комментарии волгоградцы.

ФК «Ротор» и «КП-Волгоград» выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Васильевны.

Скорбим...

ДОСЬЕ

Ольга Парамонова родилась в поселке Шугур (Татарстан). В Волгоград она переехала в 1962 году, а уже с 1969 года стала диктором на «Центральном стадионе». Изначально работала звукооператором и радиомехаником, однако со временем все чаще выполняла обязанности диктора и полюбилась местным поклонникам футбола