2018-09-16T00:21:32+03:00
Общество

Роберт Евдокимов: мы собираемся добиваться результата

Тренер волгоградского клуба заявил, что не имеет никаких претензий к команде [видео]
Сергей ВИКТОРОВ
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Роберт Евдокимов уверен, что футболисты играют очень неплохоРоберт Евдокимов уверен, что футболисты играют очень неплохоФото: Екатерина СИМОХИНА
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Роберт Евдокимов, тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор», на послематчевой пресс-конференции заявил, что не имеет никаких претензий к команде. По его мнению, клуб показал достойную игру.

-Мы собираемся работать, доказывать и добиваться результата, - заявил Роберт Евдокимов. - У нас все для этого есть. Да, у нас нет результата, но как бы это не звучало смешно, у меня нет претензий к команде ни по игре, ни по самоотдаче, ни по агрессии, ни по настрою. Вот только результата у нас пока нет. Играем мы неплохо, мы все работаем, все хотим побеждать, равнодушных нет, но нет, к сожалению, пока и результатов.

А вот тренер «Зенита-2» Владислав Радимов уверен, что у «Ротора» есть все шансы выйти в премьер-лигу:

-«Ротор» - это моя любимая команда. В этом клубе у меня всегда было много друзей. Я всегда приезжал в Волгоград и получал удовольствие от ощущения настоящего спортивного праздника. «Ротору» сегодня забить помогали болельщики. Они гнали команду вперед, и «Ротор» играл до последних секунд, бился до конца. Я не сомневаюсь, если клуб выйдет в премьер-лигу. По качеству футбола это действительно очень сильная команда.

"Ротор" - "Зенит-2". Послематчевая пресс-конференция.Екатерина СИМОХИНА

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