«Ротор» не смог одолеть дубль «Зенита»

15 Сент. 20:09 2018-09-15T23:14:07+03:00

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Волгоградский футбольный клуб «Ротор» разошелся ничьей с аутсайдером турнирной таблицы клубом «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счетом 1:1.

Как сообщает «КП-Волгоград», посмотреть на футбол на «Волгоград Арене» пришли почти 29 тысяч человек. Первый гол забили лишь во втором тайме. Счет открыл Даниил Пенчиков на 65-й минуте встречи. Он сумел переиграть волгоградского голкипера и точным ударом вывел свой клуб вперед.

Зато болельщики у "Ротора" самые лучшие.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже на 80-й минуте болельщики начали покидать трибуны - уже никто не верил, что команды сравняет счет. А сам клуб в целях безопасности выставил целую стену контролеров вдоль фанатской трибуны - чтобы отгородить болельщиков от игроков. Но конфликта удалось избежать. Благодаря вовсе не охране, а игрокам.

По статистике "Ротор" был лучше соперника. Но результата пока нет.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отыграться «Ротор» смог на 90-й минуте. Исламнур Абдулавов на 90-й минуте поразил ворота соперников, а спустя всего лишь несколько секунд снова атаковал ворота «Зенита», однако попасть в сетку не смог.

К концу игры клуб в целях безопасности отгородил игроков от фанатов стеной контролеров.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Конечно, этот гол воодушевил и немного успокоил болельщиков. И команда была удостоена аплодисментов. И добрых слов от тренера.

Но на этот раз конфликта не было. Абдулавов спас положение, сравняв счет.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч завершился со счетом 1:1. «Ротор» по-прежнему на 18-м месте в турнирной таблице с девятью очками, «Зенит» - на 20-м. В его запасе всего три очка.