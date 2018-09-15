2018-09-15T22:58:52+03:00
Общество

На матч между «Ротором» и «Зенитом-2» пришли почти 29 тысяч человек

Матч проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена»
Сергей ВИКТОРОВ
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"Ротор" не радует результатом, но десятки тысяч болельщиков все равно верят в команду."Ротор" не радует результатом, но десятки тысяч болельщиков все равно верят в команду.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде проходит матч 11-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ. Волгоградский «Ротор» принимает абсолютного аутсайдера первенства — клуб «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

Как сообщает «КП-Волгоград», на стадион «Волгоград Арена» поболеть за любимые команды пришли 28 тысяч 563 человека. Футболисты волгоградского клуба играют в синей форме.

Первый тайм окончился ничьей. Хотя по статистике "Ротор" выглядел сильнее. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый тайм окончился ничьей. Хотя по статистике "Ротор" выглядел сильнее.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый тайм закончился с нулевым счетом — ни одна из команд не смогла «распечатать» ворота соперников. При это по оценке пришедших на стадион фанатов, игра, мягко говоря, «никакая», однако они все же надеются увидеть красивый футбол и ждут победы от любимого клуба. При этом многие болельщики уверены, что в этом матче волгоградский клуб одержит крупную победу над соперником, расположившимся на последнем месте турнирной таблицы.

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