На матч между «Ротором» и «Зенитом-2» пришли почти 29 тысяч человек

15 Сент. 18:59 2018-09-15T22:58:52+03:00

"Ротор" не радует результатом, но десятки тысяч болельщиков все равно верят в команду. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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В Волгограде проходит матч 11-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ. Волгоградский «Ротор» принимает абсолютного аутсайдера первенства — клуб «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

Как сообщает «КП-Волгоград», на стадион «Волгоград Арена» поболеть за любимые команды пришли 28 тысяч 563 человека. Футболисты волгоградского клуба играют в синей форме.

Первый тайм окончился ничьей. Хотя по статистике "Ротор" выглядел сильнее.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый тайм закончился с нулевым счетом — ни одна из команд не смогла «распечатать» ворота соперников. При это по оценке пришедших на стадион фанатов, игра, мягко говоря, «никакая», однако они все же надеются увидеть красивый футбол и ждут победы от любимого клуба. При этом многие болельщики уверены, что в этом матче волгоградский клуб одержит крупную победу над соперником, расположившимся на последнем месте турнирной таблицы.