Есть понятие «вторичный иммунный ответ»: волгоградский профессор рассказала, почему Спутник Лайт не подходит для первой прививки

Какую же вакцину выбрать для ревакцинации? Фото: Юлия Данильченко

Более миллиона волгоградцев привились от коронавируса, порядка 115 тысяч – переболели. Сертификаты действуют полгода-год, поэтому тему ревакцинации сегодня обсуждают очень активно. Когда идти на повторную прививку? Какую вакцину выбрать – которой уже вакцинировался или лучше другой, чтобы укрепить иммунитет? Будут ли побочные эффекты? Как сохранить QR-код? «КП-Волгоград», корреспонденты которой еще в феврале вакцинировались «Спутником V» и вели дневники наблюдений, отвечает на волнующие волгоградцев вопросы.

БЬЕМ РЕКОРДЫ

23 ноября в Волгоградской области побили суточный рекорд по вакцинации. В прививочные пункты пришли порядка 20,8 тысяч человек. Свыше 12 тысяч полностью завершили иммунизацию. Одни поспешили за прививкой, потому что нужен QR-код, других напугала статистика смертности, которая тоже бьет свои рекорды.

Сам пункт находится на третьем этаже, работает семь дней в неделю. Фото: Юлия Данильченко

Главная цель вакцинации – создать коллективный иммунитет. Чем больше людей привьются, тем меньше шансов у вируса выжить.

- Защиту от COVID-19 уже получили 75% от числа жителей, которых необходимо охватить для создания коллективного иммунитета: первой компонентой вакцины привились 1 215 411 человек, второй — 1 039 991 житель, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Российские препараты дают хороший иммунитет, но он не вечный. Эксперты рекомендуют подкрепить результат минимум через 6 месяцев. Корреспондент «КП» отправилась на повторную прививку от коронавируса в один из прививочных пунктов города-героя.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Такой работает в «Пирамиде» на третьем этаже. Его я и выбрала для ревакцинации (напомню, вакцинировалась я в феврале, когда прививочная кампания только началась). Даже в разгар рабочего дня тут многолюдно. Привычные реалии круто изменились, и теперь все хотят получить QR-коды, чтобы элементарно ходить на шоппинг и просто подстричься.

Очередь всегда есть, но врачи работают быстро. Фото: Юлия Данильченко

Большинство пришли вакцинироваться впервые. В очереди волгоградцы активно обсуждали, кто чем будет прививаться. Но в конечном итоге это всегда решает врач, который изучает «историю» пациента. Прививался ли раньше, болел ли ковидом?

- Я болела, но неофициально. Не обращалась в поликлинику, у меня нет сертификата. Но хочу привиться «Лайтом», - вполголоса возмущалась женщина средних лет, которой не хотелось ждать QR-код три недели.

Но правила просты. Сертификат дают только тем, кто иммунизировался двухкомпонентным препаратом или переболел (и эта информация официально прошла через систему здравоохранения). В свою очередь, если есть сертификат, можно ревакцинироваться чем угодно – хоть «Спутником V», хоть «Лайтом». Никто не ограничивает.

В прививочном пункте в "Пирамиде" всегда много желающих привиться. Фото: Юлия Данильченко

Правда, тут еще играет роль человеческий фактор. Мои знакомые прививались «Лайтом» в 3-й поликлиники. В то, что они переболели ранее, им просто поверили на слово. Ничем доказывать не пришлось.

- А вот я буду ревакцинироваться обычным «Спутником», - поделился знакомый, которого случайно встретила в пункте. – Мне уже за семьдесят, я в группе риска и побаиваюсь коронавируса. Лучше уколюсь дважды.

Я же изначально решила привиться «Лайтом». По сути это первая доза классического «Спутника», опыт уже был. Стандартно нужно заполнить анкету, врач измеряет сатурацию, температуру. Были такие, у кого-то ли от нервов, то ли от недомогания поднимался жар. Их просили прийти позже. Работа организована отлично, все очень слажено. Но пришлось долго ждать, чтобы привиться. После слухов о нехватке «Лайта» немного переживала, что его тут не окажется. И зря. Вот желающих привиться однокомпонентной вакциной оказалось не так много: ушел целый час, чтобы набрать группу из пяти человек – в «Пирамиде» почему-то прививают не парами, а пятерками.

Особой подготовки не требуется. Разве что не болеть, не злоупотреблять алкоголем, а после не мочить и не распаривать место укола.

Побочные эффекты мне были уже знакомы. В первую очередь – это боль в области укола, как будто веслом по руке ударили. Если она сильная, врачи рекомендуют выпить обезболивающее. Через пару часов после возвращения домой у меня начался гриппоподобный синдром: появилась слабость, хотелось поспать. Ночью – температура 37,5. Чем она неприятна, так это ознобом, который мешает уснуть. В конце концов, можно выпить жаропонижающее, чтобы облегчить состояние. Спустя сутки все прошло.

В целом, это гораздо предпочтительнее настоящего коронавируса, от которого страдают не день-два, как после вакцинации, а гораздо дольше.

ЗАЧЕМ НУЖНА РЕВАКЦИНАЦИЯ

Все эксперты в один голос твердят – вакцинированные болеют гораздо меньше и реже. В реанимации «красных зон» попадает лишь 1% привитых пациентов. Но иммунитет нужно поддерживать, то есть делать ревакцинацию. О том, зачем она нужна, рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, врач-аллерголог-иммунолог Элеонора Белан.

- Официальных рекомендаций касательно того, чем лучше ревакцинироваться, нет. Подходит любой вариант. При этом «Спутник Лайт» подходит лишь для ревакцинации. При первичной вакцинации он не даст напряженного иммунитета. Ревакцинация проводится для того, чтобы получить более эффективную защиту. Есть такое понятие, как первичный и вторичный иммунный ответ. Когда человек в первый раз сталкивается с инфекцией или вакциной, в его организме происходят определенные изменения, которые в итоге приводят к формированию протективного иммунитета. В процессе формирования первичного иммунитета образуются клетки памяти, они ответственны за иммунный ответ при повторном контакте. В таком случае иммунитет развивается быстрее и эффективнее.