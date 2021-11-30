В Волгоградской области готовятся к встрече омикрон-штамма коронавируса

Волгоградцы ждут ужесточения антиковидных мер. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Волгограде 30 ноября 2021 проходит заседание клинического совета при комитете здравоохранения Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров, чиновники и медики обсуждают ситуацию с коронавирусом в регионе и решают, как предотвратить распространение нового опасного штамма COVID-19 «омикрон». Сегодня волгоградцам могут озвучить новые антиковидные меры. О чем говорят на заседании, «КП-Волгоград» собирает в режиме онлайн.

- ВОЗ призвала все страны максимально ускорить темпы вакцинации. Специалисты уже сейчас отмечают, что «Омикрон» имеет наибольшее из всех известных штаммов количество мутаций и самую высокую скорость распространения, - отметил глава региона. - По мнению инфекционистов, «Омикрон» также сложнее поддается выявлению, так как имеет нетипичные для ковида симптомы, очень активно распространяется среди молодых людей и, предположительно, может иметь тяжелые постковидные последствия.

При этом специалисты видят зависимость между числом вакцинированных и уменьшением количества заболевших коронавирусом и госпитализированных. По словам губернатора, пунктов вакцинации в регионе достаточно, как и вакцины. Возможность сделать прививку есть у каждого.

- Благодаря увеличению темпов вакцинации и действию ограничительных мер у нас в Волгоградской области снижается уровень ежедневной заболеваемости на 5-6% и, соответственно, уровень госпитализаций уменьшился на 34%, - подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

Из-за появления омикрон-штамма дополнительные антиковидные меры вводят и Россия, и другие страны. Но рано или поздно «Омикрон» все же придет в Волгоградскую область. Глава региона попросил ученых дать рекомендации по встрече новой разновидности опасного вируса.

- Нам необходимо уже сейчас изучать особенности штамма «Омикрон» и других новых штаммов, оценивать наиболее вероятные прогнозы развития ситуации, а также разработать и принять дополнительные меры, в том числе опережающего характера, направленные на предотвращение осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Волгоградской области, - заявил губернатор.

По словам главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, в области сейчас увеличили количество тестирований на ковид. Если показатель удастся сохранить, Волгоградская область сможет уйти из красной зоны коронавирусной опасности.

При этом опасения врачей вызывает большое число внебольничных пневмоний и рост заболевших среди волгоградцев от 50 лет и старше и рабочих.