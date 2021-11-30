COVID-19 чаще болеют волгоградские пенсионеры и рабочие

Больше всего заболевших среди волгоградцев 50+. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области средняя заболеваемость внебольничными пневмониями превышает среднемноголетние значения на 90%. Хотя цифры по приросту больных коронавирусом все еще остаются на высоком уровне, количество пневмоний за последнюю неделю снизилось на 23%. На 5-6% уменьшился и ежедневный прирост ковидных пациентов. При этом среди волгоградцев COVID-19 чаще всего болеют пенсионеры и рабочие, заявила на клиническом совете главный санитарный врач региона Ольга Зубарева.

- Вызывает опасения высокая заболеваемость среди старших возрастных групп от 50 лет и старше. За последние недели этот уровень не снижается, а даже подрос. Отмечается рост числа заболевших среди пенсионеров и рабочих. Мы связываем это с плохими темпами вакцинации в этих социальных категориях, - рассказала Ольга Зубарева.

При этом стали реже заболевать коронавирусом служащие. По данным ведомства в этой категории большое количество привитых от COVID-19.

О чем еще говорили на клиническом совете, читайте здесь.