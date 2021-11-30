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Общество30 ноября 2021 9:15

COVID-19 чаще болеют волгоградские пенсионеры и рабочие

Роспотребнадзор связывает это с недостаточным уровнем вакцинации
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Больше всего заболевших среди волгоградцев 50+.

Больше всего заболевших среди волгоградцев 50+.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области средняя заболеваемость внебольничными пневмониями превышает среднемноголетние значения на 90%. Хотя цифры по приросту больных коронавирусом все еще остаются на высоком уровне, количество пневмоний за последнюю неделю снизилось на 23%. На 5-6% уменьшился и ежедневный прирост ковидных пациентов. При этом среди волгоградцев COVID-19 чаще всего болеют пенсионеры и рабочие, заявила на клиническом совете главный санитарный врач региона Ольга Зубарева.

- Вызывает опасения высокая заболеваемость среди старших возрастных групп от 50 лет и старше. За последние недели этот уровень не снижается, а даже подрос. Отмечается рост числа заболевших среди пенсионеров и рабочих. Мы связываем это с плохими темпами вакцинации в этих социальных категориях, - рассказала Ольга Зубарева.

При этом стали реже заболевать коронавирусом служащие. По данным ведомства в этой категории большое количество привитых от COVID-19.

О чем еще говорили на клиническом совете, читайте здесь.