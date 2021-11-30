В Волгоградской области надеются увеличить уровень тестирования на коронавирус

На текущей неделе уровень тестирования на ковид увеличился Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области наметилась тенденция к стабилизации ситуации по коронавирусу. Об этом на Клиническом совете заявила глава регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева. Темпы ежедневного и еженедельного прироста замедлились. При этом цифры остаются еще высокими. Так что необходимо не снижать уровень тестирования на COVID-19.

- Я обращаю внимание, что на прошедшей неделе уровень тестирования составил чуть ниже, чем регламентируемые 300 на 100 тысяч населения. Однако за вчерашний и сегодняшний дни этот показатель увеличился до 320 на 100 тысяч населения. Наша задача – не снижать этот показатель, а наращивать уровень тестирования, - отметила Ольга Зубарева.

По словам главного санитарного врача области, за пандемию в области сделали более 2,7 миллиона лабораторных исследований на ковид.