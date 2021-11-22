Два блогера в трусах обливались кипятком на главной магистрали Волгограда

Кадр видео с купающимися посреди автотрассы блогерами.

- На улице холодно, но это не проблема. Мы сейчас немножко разогреем ситуацию. Погнали! - начинают запись ролика блогеры и выходят на улицу в одних трусах. Два взрослых полуголых парня с тазиками кипятка в руках останавливаются посреди проезжей части на главной магистрали города – на Второй продольной напротив Волгоград Сити. И начинают с криками и воплями обливаться горячей водой.

При этом вокруг купающихся полуголых блогеров идет сплошной поток автомобилей, автобусы, маршрутки. Парни могут угрожать безопасности движения, да и сами явно рискуют. В это время за кадром кто-то заливается от смеха, в комментариях пишут: «Огонь!».

- Своими действиями они создали аварийно-опасную ситуацию. Личности блогеров установят, они будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, - прокомментировали ситуацию «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Ради хайпа, лайков и новых подписчиков блогеры готовы на любые глупости. Ранее эти парни засветились в фотосессии на Мамаевом кургане. В Волжском блогер с друзьями ехали на "копейке", высунувшись из окон в белых халатах, а до этого их штрафовали за езду в резиновой лодке на крыше иномарки. Все чаще в сети появляются видео, на которых кто-то катается на авто по пешеходным тропинкам в парке или на главной лестнице Центральной набережной.