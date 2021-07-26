«Я в моменте»: в Волжском тиктокер проехался в резиновой лодке на крыше иномарки

Кадр с видео tiktok.com/@vanya_vasilev1

Необычную картину смогли наблюдать жители Волжского 25 июля, в День Военно-морского флота. По улицам города в Волгоградской области ездила белая иномарка «Hyundai», на крыше которой была прилеплена резиновая лодка. В ней сидел молодой парень в капитанской фуражке, который в руках держал весла и удочку. Перформанс исполнил местный пользователь Tik-Tok. Видео с подписью «Творите добро» появилось в популярной социальной сети. А сопровождался ролик песней Джарахова и Markul «Я в моменте».

Смотреть видеосюжет Тиктокер проехался в Волжском в резиновой лодке на крыше иномарки

Тиктокер во время своей поездки еще устроил раздачу денег. К концу удочки он прикрепил пакет с деньгами, которые раздавал стоящим на тротуарах волжанам. Однако пользователи Tik-Tok пока не набрало большой охват – его просмотрели менее 50 человек. Также перформанс не оценили полицейские. Сотрудники ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому задержали нарушителей Правил дорожного движения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Кроме «лодочника», это водитель «Hyundai» и оператор.

Полиция выписала штрафы тиктокеру, водителю и оператору. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Личности всех участников установлены. В отношении 24-летнего водителя, 25-летнего пассажира и 26-летнего оператора, снимавшего данные действия, составлены административные материалы за нарушения в области безопасности дорожного движения. Указанные граждане службу в ВМФ не проходили, в день празднования образования которого они устроили (с их слов) данный социальный эксперимент, - отметили в пресс-службе регионального Главка МВД.

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