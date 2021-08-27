Для хайпа: в Волжском блогер с друзьями ехали на "копейке", высунувшись из окон в белых халатах

Полиция оштрафовала волгоградцев, которые ехали высунувшись из окон жигулей. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вчера, 26 августа, в соцсетях появилась запись, как молодые люди ехали по дороге в Волжском, высунувшись из окон «Жигулей». Полиция начала проверку и нашла всех участников небезопасной езды. Оказалось, что одним из пассажиров «ВАЗ-2101» был парень, который в июле 2021 года катался на машине с установленной на крыше резиновой лодкой. Ему и принадлежит идея снять новый ролик. Он, также как и прошлый, имел успех у полицейских.

На видео пассажиры «копейки» едут по проспекту Ленина в Волжскому и высовываются из окон алой «копейки». В полиции на 23-водителя «ВАЗа», 27-летнего и 24-летнего пассажиров, а также на автовладельца, который снимал все на камеру, составили протоколы за нарушения ПДД.

- Сделали для хайпа. Суть была такова, чтобы повеселить людей просто в городе. Просто купили медицинские халаты, якобы мы шейхи и прокатились на машине. Народ посмеялся, - оправдывают свой поступок молодые нарушители.

Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, придумал снять такой ролик один из пассажиров, парня уже привлекали к ответственности в июле за езду на иномарке с резиновой лодкой на крыше. Тогда он раскаялся и пообещал не нарушать правила.

Кроме того, волгоградские полицейские выяснили, что «ВАЗ-2101» не стоит на учете, а у владельца нет ОСАГО. Водитель сам навлек на себя беду: за эти нарушения также выписан штраф, с машины сняли номера.