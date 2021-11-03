Разводить потоки, увеличить объемы тестирования на коронавирус: какие задачи поставили на Клиническом совете в Волгограде

В области должны увеличить объемы тестирования на COVID-19 Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ситуацию с коронавирусом обсудили на Клиническом совете, который провел губернатор Андрей Бочаров. Во время заседания было отмечено, что ситуация очень тяжелая, цифры смертности и заболеваемости растут. В этой связи были определены дополнительные задачи, направленные на стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. В их числе мониторинг поликлиник, особенно будут следить за тем, как в амбулаторном звене оказывают помощь пациентам с ковидом и нет ли угрозы заразиться другим больным.

- Отдельное внимание обратить на эффективность мероприятий по территориальному выделению потока пациентов с коронавирусной инфекцией в целях недопущения заражения других групп посетителей поликлиник. При необходимости – разработать и реализовать мероприятия по повышению эффективности этой работы, - заявил на Клиническом совете по ситуации с коронавирусом губернатор Андрей Бочаров.

В Волгоградской области система здравоохранения должна быть готова к более худшей обстановке с пандемией, в том числе по развертыванию дополнительных мест в ковидариях к уже имеющимся. В инфекционках необходимо продолжать бесперебойную подачу кислорода.

- В ходе диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, на основе уже имеющегося опыта, шире применять методы упреждающей терапии, как на стационарном, так и на амбулаторном этапе, - отметил губернатор.

Волгоградские медики и облздрав должны продолжать взаимодействие с Минздравом для совершенствования помощи больным с COVID-19. Также среди поставленных задач – повышение объемов и качества тестирования населения на ковид. Уровень вакцинации жителей региона далек от того, чтобы был сформирован коллективный иммунитет. Необходимо продолжать прививочную кампанию, усилив разъяснительную работу среди беременных женщин, пожилых людей и семей с детьми. Также в Волгоградской области должны сохранить качественное оказание медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, а также проводить профилактические мероприятия в первичном звене, в том числе углубленной диспансеризации переболевших коронавирусной инфекцией.

В ближайшие дни в Волгоградской области соберется оперативный штаб, который решит, какие ограничительные меры будут действовать после 7 ноября.