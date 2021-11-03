Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 ноября: максимум заболевших и смертность выше, чем в среднем по стране

Смертность от коронавируса растет. Фото: Артем КИЛЬКИН

С утра 3 ноября в Волгоградской области заседает клинический совет при губернаторе, решают, будут ли продлевать в регионе нерабочие дни после 7 ноября. Обстановка с коронавирусом становится все более напряженной. На сегодня в Волгограде и области вновь зафиксирован суточный максимум заболевших за все время пандемии – 449 человек. Снова оперштаб объявил и рекордные цифры и по смертности. Чаще стали умирать молодые, дети и беременные. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 ноября 2021 года.

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- Вирус распространяется очень быстро. Болезнь все чаще развивается стремительно – особенно у непривитых людей. Только за последние 2 недели ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области выросла на 17%, количество пациентов в стационарах – на 6%, - заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании клинического совета. - В целом заболеваемость коронавирусной инфекцией в октябре текущего года достигла своего максимума за весь период пандемии - ковидом заболели более 4 тысяч человек на каждые 100 тысяч населения. Это в 5 раз больше, чем год назад, и на 13% больше, чем всего месяц назад.

Общее число заболевших коронавирусом волгоградцев перевалило за 105,3 тысячи человек. Выздоровевших заметно меньше – почти 92,2 тысячи. По данным пресс-службы губернатора, на лечении ковидных госпиталях сейчас 7500 человек. Резерв есть, но он не бесконечен. А смертность от коронавируса в регионе выше, чем в среднем по стране. Если в начале пандемии она составляла 4,9%, то сейчас уровень смертности от ковида в Волгоградской области достиг 5,8%, в России – 5,3%. За сутки снова зафиксировано 30 умерших, всего же COVID-19 убил уже 3637 волгоградцев.

- Наибольшее беспокойство вызывает общий рост летальности от коронавирусной инфекции и вызываемой ею пневмонии, - подчеркнул глава региона. - Болезнь не щадит никого. Среди скончавшихся - люди разного возраста, образа жизни, разного социального статуса.

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