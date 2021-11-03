Волгоградский губернатор не принял решение о продлении нерабочей недели

В Волгоградской области на нерабочей неделе отменены все мероприятия. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Главы российских регионов один за другим объявляют о продлении нерабочих дней в своих областях, республиках, краях. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров пока не решил, выйдут ли волгоградцы на работу и учебу после 7 ноября. В среду, 3 ноября он провел заседание Клинического совета, на котором обсуждали ситуацию с коронавирусом. Для принятия решения о дальнейших ограничительных мерах в регионе ему потребовалось провести еще одно заседание. На оперштабе будут решать вопрос о продлении или снятии локдауна. Заседать штаб будут до конца текущей недели.

30 октября Волгоградская область ушла на ковидные каникулы, но по сути жизнь горожан не изменилась. Большинство продолжают ходить на работу. Для тех, у кого есть QR-коды, жизнь осталась прежней. Единственное, они не могут посещать бассейны, сауны и рестораны после 23.00. Сложнее приходится непривитым, для них закрыт вход в заведения общепита, непродовольственные магазины и все учреждения культуры, а также на фитнес.

На затянувшихся каникулах находятся школьники. Выйдут ли они в понедельник, 8 ноября, с каникул - пожалуй, главный вопрос, который волнует волгоградцев. Это волгоградские власти должны решить до конца недели. Студенты российских вузов с понедельника будут учиться дистанционно.