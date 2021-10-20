Ограничения по коронавирусу ужесточили в Волгоградской области с 25 октября 2021

Без прививки и QR-кода волгоградцы не смогут ходить в баню, кафе и ездить в командировки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за роста заболеваемости коронавирусом и смертности указом президента в России с 30 октября по 7 ноября 2021 объявили нерабочими днями. В этот же день, 20 октября, губернатор Волгоградской области внес изменения в режимное постановление №179 с учетом предложений главного санитарного врача региона. С 25 октября 2021 года в Волгограде ужесточили карантинные меры по коронавирусу и ввели еще больше ограничений для непривитых и непереболевших. Без прививки нельзя будет ездить в командировки, ходить в баню, рестораны, кафе и другие заведения общепита. Это коснется всех, кто старше 18 лет.

Итак, с 25 октября 2021 года в Волгограде и области все заведения общепита – кафе, рестораны, бары, столовые – будут пускать посетителей только с QR-кодом о вакцинации или с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 3-х суток. Ограничения не будут действовать для переболевших коронавирусом в течение полугода и детей до 18 лет. Таким же будет пропуск для жителей и гостей региона в бани и сауны.

Непривитые и непереболевшие волгоградцы также не смогут с 25 октября 2021 ездить в служебные командировки и купить билет на междугородный автобус. А в торговых и развлекательных центрах в этот день приостановят доступ к бесплатному Wi-Fi, чтобы молодежь в нерабочие дни сидела дома, а не гуляла в ТРЦ. Ведь у школьников и студентов будут очень длинные каникулы.

Изменится с 21 октября 2021 в Волгоградской области и условия работы МФЦ. Так как список сфер, где обязательна вакцинация от коронавируса расширили, власти ожидают, что невакцинированных станет меньше. Поэтому «единые окна» в МФЦ уже с четверга с будут работать без предварительной записи для тех, кто покажет сертификат о прививке или перенесенном в течение последних полугода коронавирусе. Для невакцинированных в МФЦ выделят специальные окна, принимать их будут по предварительной записи. А разграничивать потоки станут на входе.

Еще одно изменение коснулось тех, кто захочет в ближайшее время сделать прививку от ковида. Власти региона рекомендовали работодателям предоставлять таким сотрудникам дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением зарплаты, в том числе с возможностью присоединения их к очередному отпуску.