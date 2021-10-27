Театры Волгограда отменили спектакли с 30 октября по 7 ноября 2021

Театры уходят на вынужденные каникулы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще вчера театры Волгограда продавали билеты на спектакли в конце октября и начале ноября. Но сегодня один за другим объявляют об отмене спектаклей, которые должны были состояться в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. Уже полностью обнулили афишу из-за осложнения ситуации с коронавирусом согласно указу президента и постановлению губернатора Волгоградской области Казачий театр, областной театр кукол, ТЮЗ и другие.

- С 30 октября по 7 ноября наш театр уходит на вынужденные выходные. В эти дни спектакли отменяются. Вернуть билеты на представления можно тем же способом, что и приобретались (через кассу или в онлайн-системе), - сообщает Волгоградский областной театр кукол. Касса здесь тоже не будет работать в нерабочие дни.

В Казачьем театре отменили все шесть спектаклей, которые были в афише с 31 октября по 7 ноября включительно. Касса театра работает в обычном режиме. В Царицынской опере на данный момент отменили концерт Анны Девяткиной, который должен был состояться 29 октября, и все гастрольные спектакли Краснодарского творческого объединения «Премьера» в начале ноября. Волгоградский ТЮЗ отменил восемь спектаклей с 1 по 8 ноября 2021.

В Музыкальном театре и в Молодежном театре, где проданы билеты на все ближайшие спектакли, о каникулах пока не думают.

- Руководители муниципальных театров на данный момент не планируют отменять спектакли в нерабочие дни, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Однако в Музыкальном театре были вынуждены внести изменения в репертуар в связи с болезнью солиста-вокалиста и невозможностью его замены. Так, 29 октября покажут мюзикл «Капитанская дочка» вместо мюзикла «Дубровский», 30 октября будет «Женитьба Бальзаминова» вместо оперетты «Мистер Икс», а 31 октября покажут мюзикл «12 стульев» вместо «Д’Артаньян и три мушкетера». Билеты, приобретенные ранее, действительны.

При этом волгоградские музеи тоже строят планы на длинные ноябрьские выходные 2021 года.

- Мы продолжаем работать, строго соблюдая все санитарно-эпидемические меры. В ближайшие дни у нас пройдет «Ночь искусств», откроется персональная выставка Сергея Андрияки, - рассказали «КП-Волгоград» в Музее Машкова. - Вход строго по QR-кодам или бумажным сертификатам, маски обязательны, как и соблюдение дистанции.