Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 октября: новый максимум числа заболевших

Актуальные данные по коронавирусу на 11 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом продолжает осложняться. За последние дни фиксируются рекордные значения по новым заразившимся за всю пандемию. 11 октября в регионе подтвердился новый максимум за все время распространения вируса, заболел 371 волгоградец. Волгоградская область сегодня занимает 17-е место в стране по приросту заболевших. В России в понедельник выявили 29 409 случаев COVID-19 в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 октября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию в регионе ковид подхватили 96 084 жителей. Смертельным оказался коронавирус для 3 035 волгоградцев, сегодня подтвердился 21 летальных исход от осложнений вируса.

В Волгоградской области ежесуточно от COVID-19 выздоравливает намного меньше пациентов, чем заболевает. За последние сутки ковид победили 277 человек. Всего в регионе вылечились от опасной болезни 85 444 жителей.

Ситуация с коронавирусом в регионе может стать еще хуже. Параллельно с заражением ковидом растет число заболевших простудами. В Волгоградской области уже превышен эпидпорог. Со вторника, 12 октября, начнут действовать новые ограничения. В частности, на самоизоляции должны сидеть неработающие пенсионеры 65+ и неработающие люди с хроническими заболеваниями, рекомендовано находиться дома волгоградцам в возрасте от 60+. Это касается тех жителей, кто не привился от COVID-19.