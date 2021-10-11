Режим самоизоляции и ряд других ограничений введут в Волгоградской области с 12 октября

с 12 октября в Волгоградской области ужесточают ограничения по коронавирусу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые профилактические меры начнут действовать в Волгоградской области завтра, 12 октября. Это первый блок ограничений, которые ввели из-за эпидобстановки в регионе, второй вступит в силу 18 октября. Таким образом, со вторника для всех невакцинированных граждан возраста 65+ снова вводится самоизоляция, как и в самые тревожные волны коронавируса. Пожилым разрешат выходить из дома в больницу, ближайший магазин или для покупки услуг, для выгула домашних животных, выноса мусора, прогулки и занятий физкультурой на свежем воздухе.

Также с 12 октября работающим волгоградцам старше 65 лет и не сделавшим прививку рекомендуют соблюдать самоизоляцию. Остальным жителям возраста 60+ также советуют не посещать места массовых скоплений людей и без необходимости не выходить из дома. В Оперштабе Волгоградской области еще раз уточнили, что жители, которые сделали прививку от COVID-19 не больше полугода назад, могут перемещаться без ограничений, на них эти меры не распространяются.

Со вторника некоторые учреждения и организации Волгоградской области начнут принимать только тех, кто прошел полный курс вакцинации. Это турбазы, дома отдыха, пансионаты и санатории. Граждане должны предоставить справку о прививке от коронавируса или о перенесенном заболевании не больше 6 месяцев назад, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанные не ранее чем за 72 часа. Мера не касается детей до 18 лет.

Кроме того, по постановлению главного санитарного врача Волгоградской области, юрлица и ИП должны предоставить скидки на продовольственные товары пожилым гражданам старше 65, которые предоставили документ о вакцинации.

МФЦ будут принимать волгоградцев очно, но по записи и с одним из трех документов на выбор: о вакцинации, перенесённой болезни или ПЦР-тестом.