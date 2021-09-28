Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко дал показания в суде по громкому делу генерала Музраева

Евгений Ищенко пришел в суд со стороны гособвинения. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжают разбираться, причастен ли экс-руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев к поджогу дома губернатор Андрея Бочарова. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда, сейчас идет стадия допроса свидетелей. В качестве свидетеля обвинения вызвали экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко. Сегодня, 28 сентября, он дал показания. Многие ломали голову, какое отношение Ищенко имеет к этому громкому делу?

Как рассказал «КП» адвокат генерала Владимир Семенцов, Евгений Петрович, действительно, дал показания. Касались они, в частности, уголовного дела в отношении экс-мэра. Напомним, Ищенко арестовали 30 мая 2006 года и предъявили обвинение по четырем статьям. Это сделала прокуратура, затем делом занимался следственный комитет, возглавляемый Музраевым. В итоге осудили по двум – незаконное предпринимательство и хранение боеприпасов. Ему дали год тюрьмы и выпустили на свободу, так как срок «пролетел» в СИЗО.

Тогда Ищенко заявлял СМИ, что дело полностью сфабриковано. А 12 августа 2019 года выложил в фейсбуке пост следующего содержания:

Скрин со странички ФБ Евгения Ищенко.

«Этот человек (прим.авт - Музраев) сыграл очень негативную роль в судьбе многих людей и в целом всего нашего города, им и его подручными в течении многих лет фабриковались уголовные дела в отношении ни в чем неповинных людей, зачастую занимавших руководящие должности, что выдавалось за борьбу с коррупцией (…) Предлагаю всем, кто невинно пострадал от незаконных действий Музраева и его подельников, был невинно осужден, или чья вина с его подачи была невероятно раздута и преувеличена (мне известно не мало таких случаев) написать аналогичные заявления».

По словам адвоката Владимира Семенцова, Ищенко допрашивали несколько часов. Вопросы касались не только уголовного преследования самого Ищенко, но и его оценки Музраева, какую роль генерал играл в регионе. Михаила Канудевича называли «ночным губурнатором».

- Показаниями Ищенко гособвинение было недовольно, - прокомментировал Семенцов. – Ничего существенно важного и доказывающего вину моего подзащитного он в суде не сообщил. Более того, когда Ищенко спросили, как он отреагировал на новость об обвинении Музраева в теракте, он ответил: «Я понял, что это какая-то ерунда», - уточнил адвокат.

Также в суде в качестве свидетелей обвинения присутствовали представители СМИ и блогеров, которые высказали экспертное мнение касательно новости о поджоге дума губернатора.

- Эти свидетели рассказали, что среди волгоградцев была паника после известия о том, что дом главы региона подожгли, что совершили теракт, - уточнил Владимир Семенцов.

Напомним, Музраева обвинили в трех статьях - «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия».