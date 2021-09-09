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Общество9 сентября 2021 23:30

Увидели Саратов с Соколовой горы и сходили в Лимонарий: волгоградские школьники продолжают путешествие по Волге

Талантливые ребята – победители конкурсов и соревнований - отправились в речной круиз до Москвы
Источник:kp.ru
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Соколовая гора - самая высокая точка Саратова.

Соколовая гора - самая высокая точка Саратова.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

За полтора дня первого в их жизни большого речного путешествия ребята успели подружиться и даже создать команду. Сегодня волгоградские школьники – победители олимпиад и соревнований – выступили с танцевальным номером на гала-концерте на теплоходе Сергей Кучкин. Круиз только начался, а впечатлений у детей уже на год вперед. 9 сентября участники пилотного для Волгоградской области проекта по поддержке талантливых детей побывали в Саратове и готовятся познакомиться с Самарой.

Школьники узнали и Саратов купеческий.

Школьники узнали и Саратов купеческий.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, путешествие для детей, проявивших себя в творчестве, искусстве, науке организовал комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и депутат ГосДумы Евгений Москвичев. Председатель облкомобразования Лариса Савина пояснила, что для дальнейших побед и успехов детей такие подарки – отличная мотивация. После таких поездок стимула учиться, развиваться и достигать новых вершин будет еще больше. И в 10-дневном круизе ребята практически не отдыхают – с утра занимаются вокалом, вечером танцами, днем узнают свою страну и историю на экскурсиях по городам.

На теплоходе дети не пропускают ни один мастер-класс.

На теплоходе дети не пропускают ни один мастер-класс.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первым городом, в который причалил четырехпалубный теплоход «Сергей Кучкин» с волгоградскими пассажирами, стал Саратов. Компания «Водоходъ» организовала для подростков обзорную экскурсию, где ребятам рассказали об истории и архитектуре города, о том, почему в Саратове сохранилось так много купеческих домов и почему современные жители города не очень этому рады. Площади, храмы, памятники архитектуры и множество университетов – ребята с интересом разглядывали город из окна автобуса. А после отправились в парк Победы на Соколовой горе.

Но больше всего ребят восхитила обзорная площадка на Соколовой горе.

Но больше всего ребят восхитила обзорная площадка на Соколовой горе.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Военной техникой жителей Волгограда заинтересовать не просто, а смотровая площадка молодых людей восхитила. Смартфоны достали даже те, кто совсем не любит фотосессии. Ребята поднимали руки и «взлетали» над Саратовом. А потом отправились смотреть, как в городе выращивают экзотические фрукты. Лимонария в Волгограде нет, дети в нем никогда не были, поэтому висящие над головой бананы, папайя и гигантские лимоны вызвали кучу эмоций. Как и прогуливающиеся по этому саду огромные попугаи и практически ручные кролики.

Школьники увидели, как растут гигантские лимоны.

Школьники увидели, как растут гигантские лимоны.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечером детей ждал Капитанский ужин в ресторане, куда они пришли при параде, и выступление перед сотней пассажиров теплохода. Женя Сыченко выступила с сольным номером после мастер-класса по вокалу от лауреата международных фестивалей Светланы Вовк. Остальные ребята объединились в танцевальный коллектив.

Кажется, что дети не в Саратове, а на тропическом острове.

Кажется, что дети не в Саратове, а на тропическом острове.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Капитанский ужин - при полном параде.

На Капитанский ужин - при полном параде.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Женя Сыченко спела для всего корабля.

Женя Сыченко спела для всего корабля.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

10 сентября школьников ждет «Самара Космическая» - такую экскурсию предложили детям организаторы. А само путешествие продлится до 17 сентября.

А другие ребята объединились в танцевальный коллектив.

А другие ребята объединились в танцевальный коллектив.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

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