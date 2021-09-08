Талантливые школьники из Волгоградской области отправились в речной круиз по Волге

Ребята отправились в свое первое большое путешествие на теплоходе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Нас ждет напряженный путь, вас – увлекательный», - приветствует гостей капитан теплохода «Сергей Кучкин» Владимир Теузов. Он ходит по этим маршрутам уже 40 лет, а 17 ребят из Волгоградской области на круизном четырехпалубном теплоходе впервые в своей жизни. Им предстоит проделать путешествие из Волгограда в Москву по реке. И эти путевки они заработали сами – благодаря своему уму таланту, упорству и усердию. Они пожертвовали многим, чтобы победить в конкурсах и олимпиадах, и за это их поощрили билетами на речной круиз до Москвы.

Ближайшие 8 дней школьники из разных уголков Волгоградской области проведут вместе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ОБУЧЕНИЕ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СИДЕТЬ ЗА ПАРТОЙ

- Перед современным образованием стоит много задач, и одна из них, конечно, поддержка тех ребят, которые проявляют успехи в учебе, в спорте, в искусстве, в других делах – общественных, - объясняет председатель комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина, которая пришла проводить детей и посмотреть, как они устроились на теплоходе. - Без успешного ученика, мотивированного, радующегося своим успехам, идущего от победы к победе не может быть качественного образования. Поэтому целая система мероприятий в регионе направлена на поддержку таких детей. Сегодня мы отправляем в путешествие наших одаренных ребят, которые учатся в самых разных образовательных организациях Волгоградской области. Мы старались поддержать ребят из семей, которые зачастую не имеют возможности сами вывезти детей, организовать им какой-то познавательный отдых, создать им условия, чтобы они дальше развивались и учились с интересом.

Путешествие началось с акции памяти в честь погибших в Сталинградской битве воинов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Лариса Савина отмечает, что это первый подобный опыт. Участниками пилотного для региона проекта стали дети из малообеспеченных семей, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей. Ранее волгоградских детей в круизы не отправляли – только в путешествия поездом.

- У нас впервые такая поездка, она бы не состоялась без поддержки депутата ГосДумы Евгения Москвичева, который уделяет много внимания поддержке образования. По нашей главной реке мы ребят отправляем впервые, - говорит Савина.

В 14.30 теплоход с волгоградскими детьми отправился от 12 причала волгоградского речного порта в направлении Саратова. Уже в четверг, 9 сентября школьников ждет экскурсия в этом городе с посещением Соколовой горы и Лимонария. Вообще же за 10 дней пути ребята увидят множество волжских городов, где их ждут обзорные экскурсии, походы в музеи, на местные фабрики.

ЦВЕТЫ НА ВОДУ

Началось путешествие с акции памяти. У экипажа теплохода есть традиция – проплывая мимо Мамаева кургана, пассажиры отдают дань памяти погибшим в Сталинградской битве. Все путешественники собираются на левой палубе и после минуты молчания опускают на воду красные гвоздики. Ребята тоже поддержали этот ритуал. А многие из них впервые посмотрели на город, набережную, панораму и стадион с Волги.

Напротив Мамаева кургана путешественники отпустили красные гвоздики в воду. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На корабле у ребят отличные условия – они живут в двухместных каютах с отдельной душевой, правда, сидеть в номере школьникам некогда – их день расписан по минутам. На теплоходе их ждут настольные игры, «Мафия» и мастер-классы, игры с аниматорами, концерты, дискотеки, а также экскурсии по теплоходу – «Школа речника».

У детей комфортные каюты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Будет интересно. Ребятам мы предлагаем курс лекций по истории флота, по ознакомлению с судовыми правилами, порядками. Расскажем о работе речников, проведем экскурсии в машинное отделение, познакомим с работой всех служб. Расскажем о профессии рулевого, машиниста, матроса, - говорит капитан корабля Владимир Туезов.

- Пусть отдохнут, потом успеют наверстать программу, а мы им поможем, - Лариса Савина объяснила, что зубрить учебники в ближайшие 10 дней этим детям не придется. - Обучение - это не только сидеть за партой. Это и просветительский туризм. Они посмотрят, как работает экипаж. Ощутят, как велика и прекрасна наша страна. Увидят, как живут люди, их сверстники. Это тоже очень важно для развития.

И завтраки, обеды и ужины с видом на Волгу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПУТЬ ЧЕРЕЗ ТУМАН

Организаторы и компания «Водоход», при поддержке которой и на теплоходе которой проходит путешествие, позаботились о безопасности юных пассажиров. Все ребята перед путешествием сделали ПЦР-тесты, а их педагоги – вакцинировались. На борту Сергея Кучкина также привит весь экипаж, а капитан отказывается снять маску даже на несколько секунд для фото: «Не положено». На входе в ресторан, где кормят детей и других пассажиров, измеряют температуру, а рядом со столами стоят рециркуляторы воздуха. Все каюты перед посадкой пассажиров продезинфицировали.

По словам капитана, за безопасность на воде тоже не стоит переживать, хотя осенью экипажу работать немного сложнее, чем летом. Из-за резкой смены температуры по утрам уже начались туманы. Но сотрудники опытные, и знают, как доставить пассажиров в города на Волге не только вовремя, но и аккуратно.

Впереди 10 дней путешествия. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За 10 дней юные путешественники увидят Саратов, Самару, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Рыбинск и другие интересные места, а в Москве их ждет экскурсия на Красную площадь, в парк Зарядье, на Воробьевы горы и Поклонную гору.