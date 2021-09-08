Адвокат рассказал, что темнокожего диджея в баре «Gatsby» в Волгограде избили около шести человек

DJ Gee получил сотрясение мозга и раны головы. Фото: https://www.instagram.com/djgee_/

Адвокат Ростислав Соломатин, который представляет интересы избитого в баре «Gatsby» DJ Gee, рассказал о расследовании уголовного дела. Он отметил, что напавшие на темнокожего музыканта в заведении в центре Волгограда выразили явное неуважение не только к диджей, но и к обществу в целом. Адвокат сообщил на своей страничке в Instagram, что уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы.

- В обычных обстоятельствах при нанесении телесных повреждений, причинивших легкий вред здоровью, как в случае с Флавио, уголовное дело возбуждает по статье «Умышленное причинение вреда здоровью», по которому максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы. Но в той ситуации, в которой оказался Флавио, помимо причинения телесных повреждений, в действиях нападавших лиц прямо усматривается явное неуважение к обществу, что позволяет квалифицировать произошедшее именно как хулиганство, и как следствие наказание должно быть более строгим. Возбуждение уголовного дела именно по статье «Хулиганство» мы считает своей маленькой, но победой, - рассказал Ростислав Соломатин.

Напавший на DJ Gee был задержан в Астрахани и уже доставлен в Волгоград. Музыкант его уже опознал, решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Полиция ведет поиск других преступников. По словам адвоката, их было около шести человек.

- Сколько их было точно, в настоящий момент мы сказать не можем, так как данный факт устанавливается органами следствия. Хочу отметить, что нападавшие никаких извинений Флавио не принесли, каким-либо образом причиненный ущерб не причинили, - подчеркнул юрист.

Теперь будет идти процесс предварительного следствия, во время которого будут установлены все обстоятельства происшествия. Представитель DJ Gee верит в справедливый приговор для нападавших.

- Нам еще предстоит большая и долгая работа. Но мы надеемся на справедливый приговор суда, ведь добро всегда побеждает зло

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в баре «Gatsby» один из посетителей подошел к выступавшему DJ Gee с требованием поставить определенную песню. Музыкант, который несколько лет назад переехал в Волгоград на учебу, отказал. Завязалась драка, на подмогу к посетителю пришли его друзья, которые несколько раз ударили диджея колбой от кальяна по голове. DJ Gee был госпитализирован, а напавший на него успел уехать в Астрахань. Там 25-летнего неработающего парня задержали полицейские и доставили в Волгоград. После инцидента руководство бара «Gatsby» решило закрыть заведение на неопределенный срок.