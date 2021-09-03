В волгоградской детской клинической больнице отстранили от работы 9 сотрудников-антипрививочников

Фото: Волгоградская областная детская клиническая больница

В Волгоградской области в еще одном медицинском учреждении отстранили от работы сотрудников, которые отказались проходить вакцинацию от коронавируса. Не привились от ковида 9 человек из Волгоградской областной детской клинической больнице. Приказом администрации учреждения с 1 сентября они не могут работать с пациентами. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, 2 сотрудника 2 сентября все же прошли первый этап вакцинации и вернулись к своим обязанностям. А 3 медсестры, слесарь и 3 буфетчицы до сих пор отстранены.

- Медицинские работники не только подвержены риску инфицирования, но и сами могут являться источником инфекции для пациентов. Особо важно, что врачи областной детской больницы контактируют с самыми юными пациентами, включая новорожденных, недоношенных детей. Часть из них имеют врожденные патологии, - отметили в облздраве.

О важности для медиков пройти вакцинацию от коронавируса рассказала председатель Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина Ерохина. Она отметила, что сама уже привилась, как и все ее сотрудники, а также объяснила ситуацию с отстранениями врачей.

- Я призываю, что каждый медицинский работник должен привиться. Если вы не привились, то можете сами заразиться или заразить своих близких и больных. Что касается отстранения от работы, то руководитель не имеет права уволить. Но он может отстранить без сохранения заработной платы. Это не нарушает права работника, - подчеркнула Ирина Ерохина.

Напомним, постановлением государственного санитарного врача по Волгоградской области Ольги Зубаревой для работников ряда сфер, которые контактируют с большим числом людей, ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. В этом числе есть и медики. До 30 августа они должны были привиться хотя бы первым компонентом антиковидного препарата, до 30 сентября – вторым. Накануне стало известно, что в Урюпинской ЦРБ отстранили 10 медиков-антипрививочников.