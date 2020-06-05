2020-06-05T21:09:35+03:00
Общество

Владимир Путин во время видеоконференции пообещал построить дорогу до волгоградского приюта "Дино"

В непогоду до вольеров не добраться
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
По дороге в непогоду не проедешь.По дороге в непогоду не проедешь.
Изменить размер текста:

5 июня в России отмечают День эколога. Руководство страны поздравило всех, кто защищает нашу планеты и ее обитателей, а президент провел видеоконференцию с экологами и зоозащитниками. Прямые включения были со всех уголков страны, в том числе и из Волгограда. Трансляцию вели из манежа приюта «Дино». Достижения и чаяния своей общественной организации озвучила Анжела Макарова, его руководитель.

Волгоградка поблагодарила президента за возможность высказаться. Она рассказала о том, как реализуются два президентских гранта, которые приют смог получить. Первый - это инклюзивный конный театр "Летать без крыльев". Актерами в нем выступают животные. Участниками становятся дети с особенностями в развитии. Это позволяет юным наездникам развиваться физически, учиться общаться. Второй – «Гуманное соседство». Это программа стерилизации бродячих животных, чипирования, а затем их возврат в обычную среду обитания.

- Мы рады, что приняли закон об ответственном отношении к животным. Рады, что это отдельно приписали и в новых поправках в конституцию. И конечно же обязательно придем и проголосуем 1 июля, - пообещала волгоградка.

Поделилась волгоградская зоозащитница и проблемами. Их приют находится за Волгой на территории бывшей военной части. Асфальтированная дорога заканчивается за километр до "Дино". Так что корма, самих животных приходится носить на себе. Не просто приходится и родителям, которые приводят деток-инвалидов на занятия в приют. Анжела Макарова попросила посодействовать решению этой проблеме.

- Мы и дальше готовы безвозмездно заниматься с детьми. Но нам крайне нужна дорога.

Еще один острый вопрос, который она озвучила Владимиру Путину – это статус земли, на которой находится приют. Они принадлежат Министерству Обороны.

- В любой момент нас могут попросить съехать и тогда все наши животные окажутся бездомными.

Президент пообещал помочь.

- Мне было приятно в очередной раз услышать, что средства президентского гранта направляются на добрые востребованные дела. За это вам отдельное спасибо. Что касается дороги. Дорогу вам построят. 900 метров не так мало. Таскаться с этими мешками не очень приятно. Найдем источник, профинансируем и ее сделаем. Что касается отношений с министерством обороны – все знают, что в Министерстве обороны животных любят. Дам им соответствующие поручения, чтобы они предприняли соответствующие юридические действия, чтобы узаконить там ваше пребывания.

Кстати, региональный власти после выступления Анжелы Макаровой прокомментировали ситуацию с отсутствием дороги до приюта.

- Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных, являющийся организатором приюта, использует объекты и земельный участок без правоустанавливающих документов. Поскольку права неузаконены, муниципалитет не имел юридической возможности выделить средства на строительство дороги. До того момента, как на федеральном уровне будут урегулированы все правовые вопросы, регион намерен содействовать в оперативном решении проблемы транспортной доступности — на месте уже находится профильный заместитель губернатора Волгоградской области.

dino_vlgdino_vlg
Зоозащитники попросили Владимира Путина сделать дорогу до приюта "Дино"
139 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки
О новых правилах церковной жизни «КП» рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков)
Новости 24
Экспертизу по дому на Мира,13 в Волгограде рассмотрят в суде
У умершей в Волгоградской области медсестры подозревают коронавирус
В Волгоградской области вернули междугородные маршрутки и автобусы
В Волгоградской области налоговая открывает двери
«Спасибо, доктор»: волгоградские врачи – на билбордах разных городов России
84-летний волгоградец ушел из дома и пропал
В Волгоградской области разрешили выходить из дома для трудоустройства
Гордума решила, как пройдет опрос о волгоградском времени
В Волгограде на улице Электролесовской возможны пробки: идет ремонт
Волгоградский почтальон украла свыше 300 тысяч рублей
В июне в Волгограде начнут лечить коронавирусных больных антиковидной плазмой
На голосовании 1 июля волгоградцев обеспечат масками
Волгоградского фермера будут судить за то, что кинул на деньги своего работника
Молодому волгоградцу грозит 10 лет колонии за побитого пьяного соседа
Коронавирус в Волгоградской области не стихает: плюс 128 заболевших
В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут три многоэтажки
В Волжском под колеса иномарки попал 12-летний школьник
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 5 июня: за вспышку в Урюпинске будут судить директора психинтерната
В Волгограде коронавирусом заболел еще один младенец
Найденного полицейскими в автобусе львенка временно пристроили в цирк династии Довгалюк в Волгограде
Из-за карантина в больнице №15 хирургических пациентов везут в больницу №25 и в областную
В Волгограде следователю СК дали условный срок за мошенничество на 200 тысяч рублей