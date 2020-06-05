Владимир Путин во время видеоконференции пообещал построить дорогу до волгоградского приюта "Дино"

5 июня в России отмечают День эколога. Руководство страны поздравило всех, кто защищает нашу планеты и ее обитателей, а президент провел видеоконференцию с экологами и зоозащитниками. Прямые включения были со всех уголков страны, в том числе и из Волгограда. Трансляцию вели из манежа приюта «Дино». Достижения и чаяния своей общественной организации озвучила Анжела Макарова, его руководитель.

Волгоградка поблагодарила президента за возможность высказаться. Она рассказала о том, как реализуются два президентских гранта, которые приют смог получить. Первый - это инклюзивный конный театр "Летать без крыльев". Актерами в нем выступают животные. Участниками становятся дети с особенностями в развитии. Это позволяет юным наездникам развиваться физически, учиться общаться. Второй – «Гуманное соседство». Это программа стерилизации бродячих животных, чипирования, а затем их возврат в обычную среду обитания.

- Мы рады, что приняли закон об ответственном отношении к животным. Рады, что это отдельно приписали и в новых поправках в конституцию. И конечно же обязательно придем и проголосуем 1 июля, - пообещала волгоградка.

Поделилась волгоградская зоозащитница и проблемами. Их приют находится за Волгой на территории бывшей военной части. Асфальтированная дорога заканчивается за километр до "Дино". Так что корма, самих животных приходится носить на себе. Не просто приходится и родителям, которые приводят деток-инвалидов на занятия в приют. Анжела Макарова попросила посодействовать решению этой проблеме.

- Мы и дальше готовы безвозмездно заниматься с детьми. Но нам крайне нужна дорога.

Еще один острый вопрос, который она озвучила Владимиру Путину – это статус земли, на которой находится приют. Они принадлежат Министерству Обороны.

- В любой момент нас могут попросить съехать и тогда все наши животные окажутся бездомными.

Президент пообещал помочь.

- Мне было приятно в очередной раз услышать, что средства президентского гранта направляются на добрые востребованные дела. За это вам отдельное спасибо. Что касается дороги. Дорогу вам построят. 900 метров не так мало. Таскаться с этими мешками не очень приятно. Найдем источник, профинансируем и ее сделаем. Что касается отношений с министерством обороны – все знают, что в Министерстве обороны животных любят. Дам им соответствующие поручения, чтобы они предприняли соответствующие юридические действия, чтобы узаконить там ваше пребывания.

Кстати, региональный власти после выступления Анжелы Макаровой прокомментировали ситуацию с отсутствием дороги до приюта.

- Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных, являющийся организатором приюта, использует объекты и земельный участок без правоустанавливающих документов. Поскольку права неузаконены, муниципалитет не имел юридической возможности выделить средства на строительство дороги. До того момента, как на федеральном уровне будут урегулированы все правовые вопросы, регион намерен содействовать в оперативном решении проблемы транспортной доступности — на месте уже находится профильный заместитель губернатора Волгоградской области.