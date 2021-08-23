Погибший при крушении МиГ-29 летчик перед катастрофой успел сделать предложение своей девушке

Молодой летчик погиб во время тренировки. Фото: соцсети.

Сегодня, 23 августа, в Астрахани простятся с 25-летний военным летчиком Владом Якименко, который несколько дней назад погиб при крушении истребителя МиГ-29 на полигоне Ашулук. Похоронят же молодого пилота 24 августа в Новороссийске. До катастрофы лейтенант сделал предложение любимой девушке. Молодые планировали свадьбу через несколько месяцев.

«Свадьба должна была быть зимой», - поделилась с «КП-Волгоград» убитая горем невеста погибшего пилота Анастасия.

Напомним, Якименко выполнял тренировочный полет около девяти вечера 18 августа на аэродроме Астрахань. Практически сразу после взлета находившиеся на полигоне военные увидели вспышку в районе Мишенного поля. Пока точно неизвестно, что стало причиной катастрофы. Комиссия главного командования ВКС еще проводит проверку. Как рассказали «КП-Волгоград» близкие к ситуации источники, черный ящик отправили в Санкт-Петербург на расшифровку. Многие задавались вопросом: почему не катапультировался? Появилась информация, что лейтенант Якименко пытался покинуть борт, но не успел. Отмечается, что с полигона было видно возгорание, а затем вспышку.

«Они летали на малых высотах. Все произошло за доли секунды. Ручки катапультирования были выдернуты. Он пытался, ручки нашли, но что-то не сработало. Может, не хватило времени», - рассказал источник.

Ранее военный эксперт, генерал-майор авиации в запасе Александр Цалко высказался, что «непреднамеренное столкновение с землей – «классика» для истребителей».

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