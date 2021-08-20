Ему было только 25: что известно о лётчике Якименко, погибшем при крушении МиГ-29 под Астраханью

Жизнь Влада Якименко оборвалась во время планового полета над полигоном Ашулук. Фото: соцсети.

25-летний пилот Влад Якименко погиб 18 августа во время планового полета на полигоне Ашулук в Астраханской области. Молодой, светлый парень, которому еще жить да жить… Но судьба распорядилась иначе. Во время тренировки военный летчик находился за штурвалом МиГ-29СМТ, который практически сразу после взлета разбился в западной части авиационного полигона. Увы, лейтенант не успел покинуть судно.

"ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ"

В октябре 2019 года Владислав надел лейтенантские погоны – он был одним из выпускников Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Кстати, в том году был самый большой выпуск в истории училища. Десятки новоиспеченных пилотов строили планы на будущее, влюблялись, дружили.

Якименко попал в 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС (Ашулук). Как отмечал полковник Алексей Ротько, отбор там очень строгий, с выпускниками училища проводят собеседования, консультации и лишь потом приглашают на службу. На базе центра военные совершенствуют уровень боевой подготовки, там регулярно проводятся совместные учения с боевой стрельбой.

Все, кто был знаком с погибшим пилотом, с трудом верят в случившееся. Вспоминают о нем, как о прекрасном человеке.

- Друг с большим сердцем, чистой и искренней душой! Всегда улыбчивый, радостный, весёлый! В любой момент мог помочь или поддержать добрым словом, с ним было легко, душа компании и просто замечательный, светлый человек! – поделилась с «КП-Волгоград» Полина.

- Мы познакомились в Борисоглебске, когда Влад и мой муж ещё были курсантами. Влад был таким человеком, с которым всегда есть о чем поговорить. С ним не надо было подбирать слова и темы для беседы. С первых минут чувствуешь себя уютно, в своей тарелке. Он не делил людей на бедных и богатых, не общался ни с кем ради выгоды и личных интересов. Просто был открытым, общительным, дружелюбным, всегда внимательно слушал, поддерживал в трудной ситуации. Друзья его очень любили, потому что Влад был внимательным ко всем, - рассказала близкая подруга летчика Вера. - Мы рассматривали линии жизни на наших ладонях. Я была уверена, что на пенсии будем собираться семьями и вспоминать как ели макароны с томатной пастой в старой квартирке в Борисоглебске. Но небо забирает лучших.

«В моем сердце ты навсегда. Я так скучаю по тебе, любовь моя. Пусть вечный свет озаряет твою душу. Мой лучший человек, мой самый добрый и светлый мальчик, ты живешь внутри меня, ты часть меня. Вечного полета», - написала в соцсетях возлюбленная погибшего пилота Анастасия.

Скорбят и россияне. Люди, не знавшие лейтенанта Якименко лично, выражают слова соболезнования его родителям, родственникам, друзьям.

«Мальчишка совсем, столько планов, надежд… Вечного полёта тебе. Родным и близким сил и мужества пережить эту утрату. Соболезную».

«Всех погибших жаль, но молодых особенно. Не успели налетаться. Очень надеюсь, что выводы сделают и в будущем постараются уменьшить количество катастроф. Вечного полёта тебе, Влад Якименко. Родным и близким – сил».

«Летчики не умирают - летчики улетают и не возвращаются. Соболезнования родным и близким».

«Да что за черная полоса? Совсем молодой парнишка... Очень жаль!»

«Я его не знал, но переживания все равно очень сильные. Хороший молодой парень, в форме, с симпатичной улыбкой...».

КТО ЖЕ ВИНОВАТ?

Но не меньше общественность волнует вопрос: что случилось, кто виноват? Отметим, что что причины крушения истребителя МиГ-29 выясняет комиссия главного командования ВКС, а военный следственный отдел СКР по Каспийской флотилии проводит расследование.

Между тем летчики делятся своим мнением. Военный эксперт, генерал-майор авиации в запасе Александр Цалко считает, что «непреднамеренное столкновение с землей – «классика» для истребителей».

«Почему он не успел катапультироваться? Военные катапульты вытаскивают с нулевой высоты, а дело было на полигоне и уводить самолёт от жилых домов не надо было!».

«Что происходит вообще с испытаниями у нас? Или раньше тоже так падали самолеты? Нужно разработчикам прорабатывать альтернативы, чтобы при любой внештатной ситуации максимально быстро можно было покинуть борт!».

Редакция «Комсомольской правды» также приносит соболезнования семье погибшего пилота.