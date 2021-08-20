Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+31.7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 16:30

Ему было только 25: что известно о лётчике Якименко, погибшем при крушении МиГ-29 под Астраханью

Напомним, молодой лейтенант разбился во время тренировочного полета на полигоне Ашулук
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Жизнь Влада Якименко оборвалась во время планового полета над полигоном Ашулук. Фото: соцсети.

Жизнь Влада Якименко оборвалась во время планового полета над полигоном Ашулук. Фото: соцсети.

25-летний пилот Влад Якименко погиб 18 августа во время планового полета на полигоне Ашулук в Астраханской области. Молодой, светлый парень, которому еще жить да жить… Но судьба распорядилась иначе. Во время тренировки военный летчик находился за штурвалом МиГ-29СМТ, который практически сразу после взлета разбился в западной части авиационного полигона. Увы, лейтенант не успел покинуть судно.

"ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ"

В октябре 2019 года Владислав надел лейтенантские погоны – он был одним из выпускников Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Кстати, в том году был самый большой выпуск в истории училища. Десятки новоиспеченных пилотов строили планы на будущее, влюблялись, дружили.

Якименко попал в 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС (Ашулук). Как отмечал полковник Алексей Ротько, отбор там очень строгий, с выпускниками училища проводят собеседования, консультации и лишь потом приглашают на службу. На базе центра военные совершенствуют уровень боевой подготовки, там регулярно проводятся совместные учения с боевой стрельбой.

Все, кто был знаком с погибшим пилотом, с трудом верят в случившееся. Вспоминают о нем, как о прекрасном человеке.

- Друг с большим сердцем, чистой и искренней душой! Всегда улыбчивый, радостный, весёлый! В любой момент мог помочь или поддержать добрым словом, с ним было легко, душа компании и просто замечательный, светлый человек! – поделилась с «КП-Волгоград» Полина.

- Мы познакомились в Борисоглебске, когда Влад и мой муж ещё были курсантами. Влад был таким человеком, с которым всегда есть о чем поговорить. С ним не надо было подбирать слова и темы для беседы. С первых минут чувствуешь себя уютно, в своей тарелке. Он не делил людей на бедных и богатых, не общался ни с кем ради выгоды и личных интересов. Просто был открытым, общительным, дружелюбным, всегда внимательно слушал, поддерживал в трудной ситуации. Друзья его очень любили, потому что Влад был внимательным ко всем, - рассказала близкая подруга летчика Вера. - Мы рассматривали линии жизни на наших ладонях. Я была уверена, что на пенсии будем собираться семьями и вспоминать как ели макароны с томатной пастой в старой квартирке в Борисоглебске. Но небо забирает лучших.

«В моем сердце ты навсегда. Я так скучаю по тебе, любовь моя. Пусть вечный свет озаряет твою душу. Мой лучший человек, мой самый добрый и светлый мальчик, ты живешь внутри меня, ты часть меня. Вечного полета», - написала в соцсетях возлюбленная погибшего пилота Анастасия.

Скорбят и россияне. Люди, не знавшие лейтенанта Якименко лично, выражают слова соболезнования его родителям, родственникам, друзьям.

«Мальчишка совсем, столько планов, надежд… Вечного полёта тебе. Родным и близким сил и мужества пережить эту утрату. Соболезную».

«Всех погибших жаль, но молодых особенно. Не успели налетаться. Очень надеюсь, что выводы сделают и в будущем постараются уменьшить количество катастроф. Вечного полёта тебе, Влад Якименко. Родным и близким – сил».

«Летчики не умирают - летчики улетают и не возвращаются. Соболезнования родным и близким».

«Да что за черная полоса? Совсем молодой парнишка... Очень жаль!»

«Я его не знал, но переживания все равно очень сильные. Хороший молодой парень, в форме, с симпатичной улыбкой...».

КТО ЖЕ ВИНОВАТ?

Но не меньше общественность волнует вопрос: что случилось, кто виноват? Отметим, что что причины крушения истребителя МиГ-29 выясняет комиссия главного командования ВКС, а военный следственный отдел СКР по Каспийской флотилии проводит расследование.

Между тем летчики делятся своим мнением. Военный эксперт, генерал-майор авиации в запасе Александр Цалко считает, что «непреднамеренное столкновение с землей – «классика» для истребителей».

«Почему он не успел катапультироваться? Военные катапульты вытаскивают с нулевой высоты, а дело было на полигоне и уводить самолёт от жилых домов не надо было!».

«Что происходит вообще с испытаниями у нас? Или раньше тоже так падали самолеты? Нужно разработчикам прорабатывать альтернативы, чтобы при любой внештатной ситуации максимально быстро можно было покинуть борт!».

Редакция «Комсомольской правды» также приносит соболезнования семье погибшего пилота.

КАРТИНА ДНЯ