«Из-за этой ошибки гибнут сотни пилотов»: военный летчик назвал возможную причину крушения МиГ-29 под Астраханью

На полигоне под Астраханью разбился военный самолет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 18 августа над полигоном Ашулук в Астраханской области разбился военный самолет МиГ-29, который совершал тренировочный полет. Пилот погиб. Как сообщили «КП» в пресс-службе Южного военного округа, причины катастрофы выясняет комиссия Главного командования Воздушно-космических сил Минобороны. Обсуждают трагедию и профессиональные летчики.

ПОГОДА, НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ ОШИБКА?

В 21:20 часов при выполнении планового полета без боекомплекта на аэродроме Астрахань пропала радиолокационная метка МиГ-29. Военные, находившиеся на полигоне Ашулук, увидели вспышку в районе Мишенного поля (в западной части авиационного полигона). Через несколько минут на помощь вылетели Ми-8 и Ка-32. Но капитана воздушного судна - старшего лейтенанта Якименко - спасти не удалось: он погиб во время крушения.

Что произошло между исчезновением воздушного судна с радаров и непосредственно катастрофой – пока неясно. Одна из версий – погодные условия. Однако по информации синоптиков, днем 18 августа в Харабалинском районе была сорокоградусная жара, а к вечеру температура опустилась до 25 градусов тепла, ветер восточный 2-3 метра в секунду. Небо ясное. Для профессионального летчика метеоусловия вполне обычные.

«История с погодой на правду не похожа», - пишут в соцсетях.

- Погода, которая была в Астраханской области, является нормальной для полетов. Но не стоит забывать о видимости – это важное условие. Бывает запыленность, ухудшенная видимость, - высказал свое мнение военный эксперт, генерал-майор авиации в запасе Александр Цалко. - Как правило, на полигонах сталкиваются с землей непреднамеренно. Тут тоже нужно учитывать массу факторов: на какой высоте пилот вел атаку, на какой скорости, плохая видимость цели, дальность открытия огня и другие. Да, можно с хорошей перегрузкой выводить истребитель из атаки. Но пилоту кажется, что самолет идет вверх, а на самом деле происходит просадка, он идет вниз. Зрительный обман. Траектория полета летательного аппарата изменяется, он цепляет землю. Увы, это «классика» для истребителей. Даже если летчики хорошие, подготовленные. Каждый год я слышу о гибели пилотов на полигоне от столкновения с землей. Погибли из-за этой ошибки, я не побоюсь сказать, сотни летчиков!

Есть мнение, что погибший летчик переработал – выполнил слишком много полетов за сутки. По некоторым данным, это был пятый вылет. Отвлекся от приборного полета, не учел высоту. Этой версией объясняют и то, что он не успел покинуть воздушное судно.

- Принять решение – доли секунды, но на катапультирование нужно время. Летчик мог не успеть. Подчеркну, что сейчас нет необходимости совершать много полетов. Можно ли избежать подобных трагедий? Я считаю, что за полвека могли бы оснастить самолеты автоматикой, которая предотвращала бы столкновение с землей.

Версию о неисправности тоже рассмотрят. МиГ-29 начали разрабатывать в 80-х. Были ли технические неполадки, станет известно только после экспертизы.

- Во-первых, истинные причины падения самолета выяснит комиссия. Причин может быть много: отказ авиационной техники, неблагоприятные погодные условия и прочие. Эксперты обязательно установят, почему в Ашулуке произошла эта катастрофа, - прокомментировал летчик Михаил Марков. - Во-вторых, что касается «возраста» самолета – это некорректный вопрос. Люди привыкли ориентироваться на автомобиль: если машине 15 лет, то старая. Но это нельзя применить к самолетам. Он или годен к полетам, или нет.

Отметим, что Астраханский центр ОВД входит в состав Ростовского Зонального центра Единой системы организации воздушного движения РФ.

Напомним, что в 2014 году в Астраханской области произошла еще одна катастрофа с МиГ-29. Пилоты выполняли плановый учебно-тренировочный полет, самолет разбился в 30-ти километрах от Астрахани в степи.