Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 августа: 13 умерших за сутки, карантинные ограничения смягчают

Сотни волгоградцев каждый день поступают в больницы с ковидной пневмонией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начался последний месяц лета, но не все волгоградцы могут наслаждаться всеми прелестями этого времени года: кто-то борется с болезнью, кто-то спасает людей в красной зоне, кто-то теряет близких. В Волгограде продолжается самая тяжелая волна, ситуация с распространением коронавируса хоть и контролируемая, но очень сложная. 1 августа диагноз официально подтвердился еще у 317 жителей нашего региона. Скончались от COVID-19 за сутки еще 13 человек. По данным федерального оперативного штаба, коронавирусом в регионе заразились 71565 жителей. Это только те, у кого вирус был идентифицирован методом ПЦР. На самом деле заболевших намного больше – многим диагноз ставят на основе клинических симптомов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 августа 2021 года.

1831 жителя Волгоградской области не смогли спасти врачей. Столько умерших в статистике на сегодняшний день. Выздоровели за сутки 274 человека. Многих выписывают из больницы, не дожидаясь отрицательного теста – если состояние пациента позволяет, его переводят на амбулаторное лечение, чтобы освободить койки для тех, кто сильнее нуждается. Напомним, к концу недели власти Волгоградской области обещали увеличить число коек в больницах до 6000, и сделать в госпиталях в два раза больше коек интенсивной терапии, где за пациентами круглые сутки следит врач и специальная следящая медицинская аппаратура.

Цифры страшные. Инфографика: Яндекс.

Напомним, вчера стало известно о некотором смягчении карантинных мер в регионе: болельщикам разрешат ходить на футбол. При условии, что большинство сотрудников стадиона и все зрители будут с антителами после болезни или вакцинации.

Вчера же губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал построить новую инфекционную больницу в Михайловке. Пока больных с коронавирусом там пришлось разместить в филиале онкологического диспансера.