В Михайловке построят инфекционную больницу и объездную дорогу

Фото: Администрация Волгоградской области

В городе Михайловка Волгоградской области построят новую инфекционную больницу и объездную дорогу. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров во время рабочей поездки в Михайловке. Новое медицинское учреждение войдет в структуру Центральной районной больницы. Корпус будет оснащен 56 боксированными койками и двумя боксами интенсивной терапии, приемным покоем, лабораторией, помещением для КТ- и рентген-диагностики.

- Сегодня мы окончательно приняли решение построить инфекционный корпус в Михайловке. Уже необходимо переходить к проектным работам, - отметил глава области.

Инфекционка в Михайловке станет третьей в Волгоградской области, которую построят за последние 2 года. Ранее такая больница появилась в Волжском, а в Калаче-на-Дону завершается строительство корпуса. Лечебное учреждение в Михайловке появится рядом с объездной дорогой, которая в скором времени тоже появится в Михайловке. Обход позволит разгрузить город от транзитных большегрузов. При этом магистраль сделают всего за год. Она не будет построена с нуля. Обход организуют по существующим участкам региональных дорог и в промышленной зоне без возведения дополнительных объектов.