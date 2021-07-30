Тень только от бронекатера, черный амфитеатр и много скамеек: как выглядит новая набережная

Нижняя терраса набережной уже зазеленела. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Температура под сорок уже в 10 часов утра. В такую погоду гуляющих горожан на улицах мало. Хочется на пляж, а их в городе нет. Зато будет еще одна набережная, на которой не скоро появится тень. Но вечером тут гулять будет приятно, а еще и безопасно: здесь планируют разделить потоки пешеходов и самокатчиков. Об этом во время инспекции нового участка Центральной набережной заявил глава Волгограда Виталий Лихачев.

Часть набережной от амфитеатра до бронекатера БК-31 уже готова. Там зеленеет и поливается газон, растут цветы и деревья, стоят скамейки. Рядом фонтаны уже тоже в завершающей стадии: осталось установить оборудование и включить воду. Но вся эта красота по-прежнему останется за забором до того, пока не достроят амфитеатр и пешеходный мост.

Пока что на этом участке найти тень можно только у музея с БК-31. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Амфитеатр готов процентов на 75%. Работы на стройплощадке немного затянулись – как объяснил подрядчик, из-за вспышки ковида – многие сотрудники были на больничном. Сейчас работы ускорят, чтобы к 10 октября строительство сооружения завершить, продолжить отделку. Амфитеатр будет черно-серого цвета, в одном цвете с арочными фонтанами. Черным гранитом уже отделывают фасад здания.

Амфитеатр облицовывают черным гранитом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

К зданию амфитеатра ведет пешеходный мост. Строительство эстакады продолжается, но в ближайшее время рабочие обещают освободить проезжую часть: рокадную дорогу пришлось сузить.

- Нам надо еще 10 дней, пояснил Виталий Лихачев, которого многие жители города спрашивают, когда же это узкое «горлышко» с проезжей части уберут.

Местами здесь уже зелено, даже посадили крупные деревья, но это еще не все. Виталий Лихачев попросил подрядчика добавить деревьев и кустарников, а общественные туалеты, которых здесь много, спрячут за елками и туями.

Чего будет много на новой набережной, так это скамеек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Все озеленение будем делать с сентября или октября, когда спадет жара, - говорит мэр.

Сдадут набережную к декабрю 2021 года. Городские власти надеются, что здесь будет интересно всем. И бабушкам, для которых закупили сотни лавочек, и внукам – для них строят современный скейт-парк. Придумали даже, как сделать безопасным передвижение самокатчиков – доя их катания выделят зону у Волги со спусками и подъемами – там точно можно будет скатиться с ветерком и не передавить прохожих. А велодорожка тянется по всей новой набережной.

А здесь мэр предлагает кататься на самокатах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже разыграны места под кафе. «Комсомолка» предложила сделать рядом с ними еще и пляжную зону – с песочком, шезлонгами, кабинками для переодевания и летним душем. Пока в жару здесь катастрофически не хватает воды. Виталию Лихачеву идея понравилась.

Оставили пространства и для того, чтобы разместить кафе. Фото: Екатерина СИМОХИНА