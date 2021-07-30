Виталий Лихачев рассказал, когда уберут сужение на рокадной дороге в Волгограде

В августе сужение рокадной дороги уберут Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже в августе движение по Нулевой продольной в центре Волгограда возобновится в обычном режиме. Об этом сегодня мэр города Виталий Лихачев рассказал во время инспекции реконструкции нижней террасы Центральной набережной. Сейчас там сужение проезжей части из-за строительства пешеходного моста от улицы Чуйкова к будущему амфитеатру. К середине августа работы не должны мешать нормальному движению по рокадной дороге.

- Горожанам неудобно ездить по нижней террасе из-за того, что образуется горлышко сужения. Через 10 дней будем контролировать, чтобы сняли все ограничения, заасфальтировали места, где во время строительства была повреждена дорога, и открыли полосу движения.

Дальнейшие работы по строительству пешеходной эстакады не должны отражаться на движении автомобилей по Нулевой продольной. Напомним, с весны во время возведения пролетов моста проезд по рокадной дороге неоднократно перекрывалось в ночные часы.