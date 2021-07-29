В Волгоградской области растет число пострадавших от укусов ядовитых пауков

После встречи с ядовитыми пауками волгоградцы оказываются на больничных койках Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Волгоградской области атакуют ядовитые пауки. Все больше людей оказываются на больничных койках после встречи с каракуртами и желтыми пауками сак. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, на сегодняшний день было госпитализировано в общей сложности 30 пациентов. 14 из них укусил каракурт, 16 – сак. При этом фиксируются еще амбулаторные обращения пострадавших.

Специалисты отмечают, что после укуса ядовитого паука нужно срочно обратиться к врачу. Особенно, если есть хронические заболевания. В Центре острых отравлений 25-й больницы пациенты лечатся от трех до семи дней. При тяжелом течении заболевания – 10-14 дней.

- Оказывается вся необходимая помощь, в том числе дезинтоксикационная, метаболическая, симптоматическая терапия. Также обеспечивается медикаментозный сон, чтобы человек мог перенести выраженные боли во сне, тем самым нервная система отдыхает, а это основной компонент, который подвержен действию яда паука, - рассказал заведующий Центром острых отравлений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25, врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов.

За последние дни в стационар были госпитализированы 3 жителя Волгограда, Светлого Яра и Среднеахтубинского района, которых укусили каракурты и желтые пауки.

В первые минуты после укуса паука сак появляются колющие и жгучие боли, после чего место рядом с раной краснеет и оттекает. По мере нарастания интоксикации возникают тошнота, головокружение, общая слабость, боли в пояснице, руках, ногах, головная боль. После укуса каракурта появляется жгучая боль, спустя 15-20 минут она распространяется на соседние части тела и органы. Затем у пострадавшего возникает озноб, боль в груди, животе, в конечностях и чувство жжения по всему телу. Появляется сильное возбуждение, резкая слабость, затрудненное дыхание, тошнота, рвота, судороги, повышается температура тела.