Волгоградцы в тяжелом состоянии попадают в больницы после укусов каракуртов

После укусов каракуртов состояние человека резко ухудшается. Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области.

Волгоградцам нужно быть предельно внимательными на природе. В регионе участились случаи укусов каракуртов. Отравление ядом степных пауков очень опасно. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, с первых дней июля в Центр острых отравлений Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 были доставлены с укусами каракуртов 10 человек в тяжелом состоянии. Двое из пострадавших – подростки.

Пациенты попадают в больницы в тяжелом состоянии. Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области.

Каракурт - вид пауков из рода черных вдов. Размер самки составляет от 10 до 20 миллиметров, самец - от 4 до 7 миллиметров. У пауков черное тело, а на брюшке есть красные пятна, иногда они с белым окаймлением вокруг каждого пятна. Половозрелые особи приобретают черный цвет без пятен с характерным блеском.

Медики отмечают, что признаки отравления после укуса каракурта многообразны, но клиническая картина очень характерна. Сильно пострадать может абсолютно здоровый человек. на месте укуса возникает жгучая боль, которая через 15-20 минут распространяется на соседние части тела и органы. Через 20-40 минут появляется озноб, боль в груди, животе, в конечностях и чувство жжения по всему телу. У укушенного человека развивается резкая слабость, бывает, что он не может самостоятельно идти. Появляется сильное возбуждение и даже страх смерти. Дыхание становится затрудненным, учащается пульс, тоны сердца приглушаются. Через 3 часа после укуса появляются судороги рук и ног, позднее – тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота и запор. Язык покрывается белым налетом. Через 8-10 часов лицо заболевшего становится одутловатым, отекают веки и возникает сильная потливость в сочетании с ознобом. Температура тела держится до 38 градусов.

В облздраве сообщили, что в периоде выздоровления, на третий-четвертый день заболевания, на коже груди, живота и конечностей может появляться обильная полиморфная зудящая сыпь, бесследно исчезающая через 3-4 дня. Всего заболевание длится от 3 до 10 дней. После выписки из больницы у пациентов остается слабость, поэтому в течение 5-15 дней они не могут быть трудоспособными. Бывают и смертельных исходы после укусов каракурта. Но случаются они крайне редко и только тогда, когда пострадавшие не обращаются к медикам.

Сезон укусов пауков продолжается с мая по сентябрь. Однако чаще всего такие случаи случаются в июле и августе. Медики просят волгоградцев быть как можно осторожнее на даче и на природе. При укусе каракурта необходимо сразу обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.