15 волгоградцев стали жертвами ядовитых желтых пауков

Волгоградцы страдают от укусов ядовитых пауков Фото: Евгения ГУСЕВА

Выезд в жаркую погоду на природу может обернуться не самыми приятными впечатлениями. Омрачить отдых могут ядовитые насекомые, которые активизировались в Волгоградской области. 15 жителей региона стали жертвами паука Сака, которого еще называют «желтый паук», рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице.

- Яд желтого паука не представляет угрозы для жизни, но способен существенно подорвать здоровье. Для человека токсический эффект проявляется местной, общетоксической, аллергической и нейротоксической симптоматикой, - рассказал заведующий Центром острых отравлений ГУЗ «ГКБ СМП № 25», врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов.

Специалисты отмечают, что в первые минуты после укуса паука Сака появляются колющие и жгучие боли, затем рядом с раной появляется покраснение и отек. По мере нарастания интоксикации возникают тошнота, головокружение, общая слабость, боли в пояснице, руках, ногах, головная боль.

- Медики предупреждают: в случае укуса ядовитого насекомого необходимо немедленно обращаться к врачу, своевременно оказанная помощь снижает риски серьезных осложнений, - сообщили в облздраве.

Желтый паук относится к многочисленному семейству пауков-мешкопрядов. Из нескольких десятков видов этого семейства, только один является ядовитым. С 2009 года он начал фиксироваться в Волгоградской области, хотя традиционное место обитания паука Сака - преимущественно европейские страны (Германия, Франция, Швейцария, Италия). В 2020 году к медикам с укусами паука Сака обратились 8 волгоградцев.

В Волгоградской области опасность для человека также представляют каракурт, тарантул громадный и тарантул южнорусский. Пик опасности приходится на июль и август, когда температура воздуха достигает максимальных величин. Поэтому волгоградцев просят быть осторожными на природе. Если паук уже укусил, то нужно идти в поликлинику или вызвать скорую помощь.

С начала года 12 волгоградцев пострадали от укусов каракуртов. Все пациенты благополучно завершили лечение с выздоровлением. Этот вид пауков из рода черных вдов. Размер самки составляет от 10 до 20 миллиметров, самца - от 4 до 7 миллиметров. У пауков черное тело, а на брюшке есть красные пятна, иногда они с белым окаймлением вокруг каждого пятна. Половозрелые особи приобретают черный цвет без пятен с характерным блеском. После укуса возникает жгучая боль, которая затем распространяется по телу. Также появляется озноб, боль в груди, животе, руках, ногах, слабость, а также сильное возбуждение и даже страх смерти. Затрудняется дыхание, учащается пульс, через 3 часа после укуса каракурта появляются судороги конечностей, тошнота рвота, язык покрывается белым налетом. Спустя 8-10 часов лицо заболевшего становится одутловатым, отекают веки. Температура тела поднимается до 38 градусов.